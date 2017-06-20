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Страны БРИКС помогут побороть голод и нищету

Социальная ответственность
20 июня, 18:58 UTC+3

Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика должны стать примерами для развивающихся государств

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© Рixabay/realworkhard

Страны БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика - могут сыграть решающую роль в борьбе с голодом и нищетой, помочь миру достичь целей устойчивого развития и выполнить обязательства, данные в рамках Парижского соглашения, считают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (UN Food and Agriculture Organization, FAO, ФАО). Об этом сообщил Центр новостей ООН.

Эксперты признали БРИКС мощным экономическим блоком. На долю группы приходятся более 40% населения мира и более 20% мирового ВВП. Страны производят треть объемов зерновых. В 2016 году Россия стала крупнейшим экспортером пшеницы. К тому же в странах представлены мощные научно-исследовательские институты в области сельского хозяйства.

Региональный представитель ФАО в Азии и Тихоокеанском регионе Кундхави Кадиресан (Kundhavi Kadiresan) отметила, что основные усилия страны должны направить в сельское хозяйство. Развитие отрасли в государствах с низким минимальным уровнем дохода в два раза эффективнее способствует сокращению нищеты, чем развитие какого-либо другого сектора экономики.

Между тем села продолжают оставаться самыми бедными частями государств. По данным Всемирного банка, в Индии 13,39% городских жителей (53,5 млн) живут менее чем на $1.90 (110 рублей) в день, в сельской местности той же суммой располагают 24,83% (214,5 млн) человек.

По словам Кадиресан, странам необходимо ускорить развитие сельских районов, расширить доступ малоимущих фермеров к современным технологиям и разработать программы социальной защиты сельскохозяйственников. Согласно информации ООН, развивая мелкое фермерство, страны укрепляют продовольственную безопасность беднейших слоев населения.

"БРИКС играет заметную роль на международной политической арене. Развивающиеся страны во всем мире наблюдали за успехами блока в экономике последние десятилетия и воспринимали усилия государств как пример для подражания", - отметила Кадиресан.

По данным ООН, каждый девятый житель планеты (всего около 795 млн) недоедает. Большинство голодающих проживают в развивающихся странах Южной Азии, Западной Азии, в странах Африки к югу от Сахары. Ежегодно из-за голода умирают 45% детей в возрасте до пяти лет - почти 3,1 млн человек.

Согласно последним данным Всемирного банка, в 21 стране Африканского континента до 94% населения жили менее чем на $1,90 (110 рублей) в день. Среди стран БРИКС самые низкие показатели нищеты зафиксированы в России - 0,04% населения живут менее чем на $1,90 в день (58,5 тыс. человек) - и Китае - 1,85% (25,2 млн). В Бразилии за чертой бедности находится 3,66% (7,6 млн человек) населения, в Индии - 21,23% (268,3 млн человек), в Южно-Африканской Республике - 16,56% (8,54 млн человек).

Материал предоставлен проектом "+1".

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