Воду в осажденном городе в Сирии качают при помощи солнечного генератора

Жители города Думы, административного центра провинции Восточная Гута вблизи Дамаска, собрали передвижной генератор, который работает на солнечной энергии. Устройство подключается через шнур к электрическим насосам, позволяя качать воду из городских скважин и колодцев в мечетях и школах. С момента осады города в 2013 году в Думе нет электричества, а сырье для топливных генераторов, по словам местных жителей, дорогое и труднодоступное. Об этом сообщает France Press.

Изобретение местных жителей представляет собой железную тележку на колесах с дюжиной солнечных панелей. Устройство передвигается от скважины к скважине. Контролируют тележку специально приставленные люди - операторы генератора. Мощность панелей составляет 100 ватт в сутки. Они также заряжают шесть батарей, которые используются в пасмурные дни. Одна панель стоит $200, батарея $240. Установка требует специальный преобразователь стоимостью $600.

Как рассказал France Press инженер и член местного совета Абу Мохаммед Ахмад (Abu Mohammad Ahmad), проект вырос из неудачной инициативы предыдущей администрации города. Власти установили солнечные панели на крыше одной из школ. "Панели разворовали. Мы вынуждены были демонтировать оставшиеся и зарыть в землю", - рассказал Ахмад.

"Проект очень нам помог", - отметил житель Думы Абу Акрам (Abu Akram).

Директор местной школы Башар, отметил, что установка значительно лучше старого топливного генератора. "Он так шумел. Было правда утомительно. Иногда генератор работал, иногда нет. Иногда у нас было топливо для него, иногда - нет. Теперь тележка приезжает, мы заполняем резервуар водой, и никто даже не замечает работу генератора".

Город хотел бы обеспечить передвижными солнечными генераторами все 50 тыс. жителей. Однако пока реализовать затею невозможно из-за высокой стоимости панелей и отсутствия доступа к рынку. "Если будет достаточно средств, мы создадим от 20 до 50 устройств. Они смогут охватить 22 района и покроют 70% потребности жителей в воде", - рассказал Ахмад.

Согласно докладу международной неправительственной организации Amnesty International (борется с нарушениям прав человека по всему миру) под названием "Брошены умирать в осаде. Военные преступления и нарушения прав человека в Восточной Гуте, Сирия" (Left to die under siege. War crimes and human rights abuses in Eastern Ghouta, Syria), города Восточной Гуты, в том числе Дума, находятся под осадой сирийских войск с 2013 года.

Однако правительство ограничивает передвижение граждан, конфискует продовольствие и лишает электроэнергии и воды жителей с 2012 года. ООН признает конфликты одной из основных угроз продовольственной и водной безопасности человека. Всего, по данным ООН, в 2016 году в осаде находились 600 тыс. сирийцев. Как передает агентство Reuters, гуманитарная помощь в Думу поступила впервые в 2016 году.

Как установила группа специалистов из Стэнфордского университета, за время военных действий запасы воды в Сирии сократились почти в два раза. Ученые сравнили спутниковые снимки страны, полученные в 2012 году, через несколько месяцев после начала войны, с изображениями 2015 года. Исследователи подсчитали, что территории орошаемых земель уменьшились на 47%, а объемы воды в реках и озерах сократились на 49%. Как передает ScienceAlert, в сентябре 2016 года группы по оказанию гуманитарной помощи предупредили, что водный кризис в Сирии может сильно ухудшить здоровье населения и спровоцировать миграцию.

