Ученые вырастили ягненка в искусственной матке

В США ученые разработали искусственную матку - мешок, наполненный жидкостью, который имитирует среду для развития плода и выполняет функции плаценты. Изобретение позволяет повысить шансы выживаемости недоношенным детенышам, а в перспективе и младенцам. Об изобретении написало агентство Reuters.

Основной особенностью недоношенных является неразвитость их органов. В доклинических опытах с ягнятами исследователи смогли имитировать окружающую среду матки и функции плаценты, давая детенышам возможность развиваться до тех пор, пока их легкие и другие органы не будут сформированы.

Ученые детской больницы Филадельфии работали с шестью недоношенными ягнятами, срок появления на свет которых физиологически был эквивалентен 23-ей или 24-ой неделе беременности у человека. Младенец, рожденный до 27 недели беременности, весит около 500 гр., его легкие не справляются с воздухом, поэтому шансы на выживание такого ребенка низки.

Целью ученых было создание внематочной системы, где жизнь и развитие экстремально недоношенных детей могли бы поддерживаться в течение нескольких важных недель - до 28-недельного порога, после чего их шансы на выживание значительно увеличивались. У людей недоношенным считается ребенок, который родился при сроке менее 37 полных недель беременности, в случае преждевременных родов жизнеспособность плода при врачебном уходе считается высокой после 26-ой недели беременности.

Физиология ягнят эквивалентна человеческому ребенку, в частности, очень похоже развиваются легкие. У искусственной матки нет внешнего насоса для циркуляции крови и насыщения ее кислородом, потому что даже небольшое давление может привести к смертельной перегрузке недоразвитого сердца. Вместо этого кровь поступает через пуповину плода в оксигенатор, который заменяет недоношенному плоду плаценту, участвуя в процессе обмена кислорода и углекислого газа.

"Эта система потенциально намного превосходит то, что сейчас могут сделать больницы для 23-недельного ребенка, рожденного на пороге жизнеспособности", - сказал в интервью один из авторов изобретения Алан Флейк, хирург детской больницы Филадельфии. Его команда занималась исследованием три года. Теперь ученые надеются получить лицензию на применение устройства на младенцах. Как отмечает Reuters, это может занять до 10 лет. Сейчас недоношенные дети содержатся в искусственно вентилируемых инкубаторах.

По данным исследователей, около 30 тыс. детей в США рождаются в период между 23 и 26 неделями беременности. Смертность недоношенных детей доходит до 70%, а те, кто выжил, сталкиваются с пожизненной инвалидностью. США входит в десятку стран с самыми высокими показателями преждевременных родов.

По данным Минздрава, в России ежегодно рождается более 111 тыс. недоношенных детей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по всему миру преждевременно рождается более 15 млн детей - почти каждый десятый ребенок. Осложнения в результате преждевременных родов являются основной причиной смерти детей в возрасте до пяти лет. Миллион детей ежегодно умирает из-за осложнений.

Более 60% случаев преждевременных родов происходит в Африке и Азии, это самый высокий показатель в мире.

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