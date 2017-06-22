Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЮНИСЕФ определил главные проблемы детей

Социальная ответственность
22 июня, 20:22 UTC+3

В Детском фонде ООН считают, что от благополучия подрастающего поколения зависит устойчивое развитие мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

Каждый десятый ребенок в Дании, Исландии и Норвегии и каждый третий в Израиле и Румынии живет в нищете. В среднем один из пяти юных жителей стран с высоким и средним доходом лишен средств к существованию. Такие результаты получили специалисты Исследовательского центра ЮНИСЕФ "Инноченти" (UNICEF Office of Research - Innocenti), сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Эксперты проанализировали данные о размерах доходов, уровне образования, здоровье детей в 41 государстве мира. Выводы опубликованы в новом докладе "Строительство будущего: дети и цели устойчивого развития в богатых странах" (Building the Future: Children and the Sustainable Development Goals in Rich Countries).

Наибольшие опасения экспертов вызывают дифференциация в доходах, состояние продовольственной безопасности детей, рост числа детей с расстройствами нервной системы, уровень самоубийств среди подростков, уровень образования.

Проблемы со сном и стресс демонстрируют жители Италии (36,5%), Болгарии (28,4%) и Мальты (28,4%). Каждый третий ребенок недоедает в Мексике и Турции. При этом в Японии голодает один из 70 детей.

Чаще всего совершают самоубийства подростки в возрасте от 15 до 19 лет в Новой Зеландии (15,6 на 100 тыс. человек), Литве (13,3) и Финляндии (11,3). Реже всего - в Португалии (1,7 случаев на 100 тыс. человек), Италии (1,9) и Испании (2). 20% 15-летних плохо читают и считают.

Организация отметила значительные успехи по другим важным критериям детского благополучия. Снизились смертность среди младенцев. Верхние строчки рейтинга занимают Япония (0,9 случаев на 1 тыс. родов), Словения (1,3) и Швеция (1,4). Список замыкают Болгария (5,6 на 1 тыс. родов), Турция (7,3) и Мексика (8). Сократилось число детей, потребляющих алкоголь, и количество беременностей среди несовершеннолетних. В последнем вопросе эксперты особо отметили Исландию. В стране удалось сократить уровень ранних родов на 63,5%. В докладе оговаривается, что проблема остается одной из наиболее острых в стране. Молодые матери чаще всего умирают во время родов. Наличие детей в юном возрасте влияет на возможности девушки добиться высокого дохода в будущем.

По словам экспертов, нет ни одной страны, которая успешно справилась бы со всеми существующими проблемами.

В ЮНИСЕФ считают, что от благополучия детей зависит устойчивое развитие мира. Неблагополучные дети формируют соответствующее поколение, которое потребует у государства больше расходов. Здоровые, образованные дети могут вывести общество на новый уровень.

Цели в области устойчивого развития мира до 2030 года страны приняли в 2015 году. Девять из них - ликвидация голода и нищеты, здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, трудоустройство, равенство, безопасные города, устойчивое производство и потребление, мир - призваны улучшить жизнь детей.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кучма: Европа ставит Украину на колени
2
Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"
3
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
Задержка рейса iFly из Москвы в Анталью составит около суток
6
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
7
Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама