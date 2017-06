ЮНИСЕФ определил главные проблемы детей

Каждый десятый ребенок в Дании, Исландии и Норвегии и каждый третий в Израиле и Румынии живет в нищете. В среднем один из пяти юных жителей стран с высоким и средним доходом лишен средств к существованию. Такие результаты получили специалисты Исследовательского центра ЮНИСЕФ "Инноченти" (UNICEF Office of Research - Innocenti), сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Эксперты проанализировали данные о размерах доходов, уровне образования, здоровье детей в 41 государстве мира. Выводы опубликованы в новом докладе "Строительство будущего: дети и цели устойчивого развития в богатых странах" (Building the Future: Children and the Sustainable Development Goals in Rich Countries).

Наибольшие опасения экспертов вызывают дифференциация в доходах, состояние продовольственной безопасности детей, рост числа детей с расстройствами нервной системы, уровень самоубийств среди подростков, уровень образования.

Проблемы со сном и стресс демонстрируют жители Италии (36,5%), Болгарии (28,4%) и Мальты (28,4%). Каждый третий ребенок недоедает в Мексике и Турции. При этом в Японии голодает один из 70 детей.

Чаще всего совершают самоубийства подростки в возрасте от 15 до 19 лет в Новой Зеландии (15,6 на 100 тыс. человек), Литве (13,3) и Финляндии (11,3). Реже всего - в Португалии (1,7 случаев на 100 тыс. человек), Италии (1,9) и Испании (2). 20% 15-летних плохо читают и считают.

Организация отметила значительные успехи по другим важным критериям детского благополучия. Снизились смертность среди младенцев. Верхние строчки рейтинга занимают Япония (0,9 случаев на 1 тыс. родов), Словения (1,3) и Швеция (1,4). Список замыкают Болгария (5,6 на 1 тыс. родов), Турция (7,3) и Мексика (8). Сократилось число детей, потребляющих алкоголь, и количество беременностей среди несовершеннолетних. В последнем вопросе эксперты особо отметили Исландию. В стране удалось сократить уровень ранних родов на 63,5%. В докладе оговаривается, что проблема остается одной из наиболее острых в стране. Молодые матери чаще всего умирают во время родов. Наличие детей в юном возрасте влияет на возможности девушки добиться высокого дохода в будущем.

По словам экспертов, нет ни одной страны, которая успешно справилась бы со всеми существующими проблемами.

В ЮНИСЕФ считают, что от благополучия детей зависит устойчивое развитие мира. Неблагополучные дети формируют соответствующее поколение, которое потребует у государства больше расходов. Здоровые, образованные дети могут вывести общество на новый уровень.

Цели в области устойчивого развития мира до 2030 года страны приняли в 2015 году. Девять из них - ликвидация голода и нищеты, здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, трудоустройство, равенство, безопасные города, устойчивое производство и потребление, мир - призваны улучшить жизнь детей.

Материал предоставлен проектом "+1".