Вегетарианство может замедлить изменение климата

Ученые университета Миннесоты (США) установили: чтобы предотвратить необратимый ущерб окружающей среде, жителям планеты необходимо сократить потребление мяса и повысить эффективность методов ведения сельского хозяйства. По оценкам исследователей, популяризация вегетарианской диеты и снижение доли мяса в рационе теоретически позволяет в 20-100 раз снизить воздействие сельского хозяйства на окружающую среду, включая эмиссию парниковых газов. Об исследовании, опубликованном в журнале Environmental Research Letters, рассказал портал Phys.Org.

Чтобы установить взаимосвязь между разными типами диеты, практиками ведения сельского хозяйства и деградацией окружающей среды, команда доктора Майкла Кларка исследовала более 740 производственных cистем, задействованных в изготовлении 90 типов продуктов питания. Под системой производства продовольствия понимается совокупность всех процессов и объектов инфраструктуры, предназначенных для обеспечения населения продуктами питания: от выращивания пищевых культур до маркетинга, потребления и утилизации отходов.

"Если мы собираемся снизить нагрузку на окружающую среду, но вместе с тем обеспечить бесперебойное поступление продовольствия для растущего населения Земли, необходимо понимать, как эти вещи связаны", - отметил Майкл Кларк, работающий на кафедре управления природными ресурсами.

Ученые провели сравнительный анализ традиционного и органического производства пищи, тралового и нетралового рыболовства, открытого и парникового выращивания растений, выращивания мясных пород скота на зерне и на траве. В работе также учитывалось использование разных видов удобрений, типы землепользования, степень истощения и закисления почв, уровень выброса парниковых газов.

"Хотя эффективность сельского хозяйства неизменно связана с более низкой степенью вреда для окружающей среды, при детальном рассмотрении картина выглядит сложнее. Хотя органические хозяйства потребляют меньше энергии, для них требуется больше земли, они сильнее повышают уровень заболачивания водоемов и закисление почв, не давая существенного сокращения выбросов на единицу продукции. При кормлении крупного рогатого скота травой требуется большая площадь земли и образуется больше вредных выбросов, чем при кормлении зерном", - комментирует Кларк.

Однако авторы не считают, что традиционные практики предпочтительны. Они предлагают объединить положительные стороны разных производственных систем. Например, попытаться совместить пониженное использование химикатов, характерное для органического сельского хозяйства, с высокими урожаями.

"Также мы обнаружили, что отказ от производства говядины, вредное воздействие которого в 10 раз сильнее, чем от производства любых других продуктов животного происхождения (рыба, птица, свинина), значительно улучшит как экологическую ситуацию, так и здоровье населения. Экологические и медицинские выгоды от умеренного потребления мяса или вегетарианства будут еще больше, - считает ученый. - Важно, чтобы государственная политика и образование способствовали массовому переходу на более экологичную и здоровую пищу, так же как и на более эффективные производственные системы с низким экологическим следом".

Как заявил соавтор Кларка, профессор Дэвид Тилман, если подход к сельскому хозяйству останется прежним, в ближайшие несколько десятилетий резко возрастет выброс парниковых газов, связанный с агропроизводством, в несколько раз увеличится применение удобрений и пестицидов. Ожирение и диабет станут бичом населения планеты.

"Смена пищевых привычек и способов хозяйствования на индивидуальном уровне благотворно влияет на окружающую среду. Массовое применение новых подходов, обозначенных в исследовании, может сократить негативное воздействие на экологию. Придется сделать серьезный выбор прежде чем ущерб для окружающей среды станет необратимым", - заявил ученый.

"Глобальные выбросы метана от производства животноводческой продукции, по некоторым оценкам более чем в полтора раза превышают индустриальные выбросы этого вещества от нефтегазового сектора", - рассказал эксперт группы по оказанию услуг в области корпоративного управления и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Владимир Лукин.

По его словам, многие технологии, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, уже разработаны и давно применяются в сельском хозяйстве. В частности, использование отходов сельхозпродукции для производства биогаза на животноводческих фермах и его утилизация в качестве бесплатного и экологически безопасного топлива позволяет не только с избытком обеспечить все энергетические потребности производства, но и получать в достаточном количестве безопасные органические удобрения из сброженного осадка.

"Кроме биогаза, здесь уместно вспомнить положительный опыт некоторых российских предприятий, на которых ископаемое топливо было заменено отходами маслоэкстракционного или деревообрабатывающего производства", - добавил эксперт. Что касается выбора в пользу вегетарианства, такой сценарий, по его мнению, может быть реализован только в экономически развитых странах, в которых потребитель имеет возможность осуществлять ответственный выбор продуктов питания с учетом их воздействия на окружающую среду.

"Учитывая бурный рост международных инициатив в области низкоуглеродного развития, в частности, вступление в силу Парижского соглашения в 2021 году, в будущем можно ожидать, что потребительский спрос на продукты с наименьшим углеродным следом станет важнейшим стимулом перехода на зеленые технологии в сельском хозяйстве", - считает эксперт.

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