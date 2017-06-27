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Роботы помогут пожилым людям

Социальная ответственность
27 июня, 20:25 UTC+3

Инновации европейских специалистов позволят сократить число обитателей домов престарелых и снизить нагрузку на национальные системы здравоохранения

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Материал из 1 страницы
© growmeup.eu

Специалисты семи научно-исследовательских институтов и коммерческих организаций Португалии, Швейцарии, Нидерландов, Кипра, Испании и Франции под руководством португальского Коимбрского университета (University of Coimbra) разработали прототип робота-помощника GrowMeUp. Об этом сообщает Phys.org.

Изобретение адресовано людям старше 65 лет с легкими физическими и психологическими проблемами. Основная цель проекта - увеличить одинокому пожилому человеку годы активной независимой жизни.

Робот способен вести интеллектуальные диалоги, эмоционально поддерживать человека. Система изучает и запоминает меняющиеся со временем потребности, привычки и интересы пользователя и расширяет свой функционал, компенсируя пожилому человеку потерянные навыки. В случае необходимости робот также автоматически связывается с экстренными службами. Ученые планируют протестировать  прототип в ближайшие месяцы. 

По данным официальной базы исследований, спонсируемых Европейским союзом, Cordis (Community Research and Development Information Service), GrowMeUp получил грант в размере около €2,8 млн в рамках семилетней программы Европейского союза по поддержке научных исследований Горизонт 2020 (Horizon 2020, Восьмая рамочная программа Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий).

Стоимость проекта GrowMeUp оценивается в €3,4 млн. 

Как рассказал Phys.org один из создателей, специалист Коимбрского университета Льюис Сантас, робота предстоит еще многому обучить. "Пока между тем, что ожидают пожилые люди от робота, и тем, что наука и технологии могут предложить, огромная разница. Многие полагают, что роботы будут выполнять работу по дому, болтать с вами", - сказал Сантас.

Окончательный вариант робота планируется представить в 2018 году. Однако, по словам специалиста, выпустить изобретение на рынок команда сможет не раньше, чем через четыре года.

Проект RADIO

В рамках той же программы ЕС также реализуется проект RADIO. Специалисты восьми организаций Греции, Германии, Кипра, Испании и Италии под руководством греческого Национального центра научных исследований "Демокрит" (National Centre of Scientific Research "Demokritos") совершенствуют технологию "умного" дома.

Инженеры интегрируют в интеллектуальную систему управления жилищем датчики, которые отслеживают самочувствие пожилого человека. Систему планируется протестировать в нескольких квартирах в Греции, в итальянской и испанской клиниках. По данным Cordis, команда получила грант в размере €3,8 млн.

"Сенсоры считывают информацию в тот момент, когда пользователь через планшет или смартфон взаимодействует с системой "умного" дома, например, меняет температуру или просит робота прибраться, - рассказал научный руководитель проекта доктор Стасинос Константопулос. - Это круглосуточная система безопасности, которая реагирует в случае, если человека что-то беспокоит". 

Предполагается, что оборудование будет отправлять полученные данные в медицинские центры. По получаемым данным доктора смогут определять уровень самостоятельности пожилого человека. Специалист Национального центра научных исследований "Демокрит"  Мария Дагьоглу подчеркнула, что личные данные останутся неприкосновенными: "Нам бы хотелось избежать появления "Большого" брата". 

Согласно данным статистической службы Европейского союза, к 2080 году люди старше 65 лет составят почти 29% населения Европы, половину работающего населения будут представлять пожилые. Ситуация может негативно сказаться на национальных системах здравоохранения и бюджетах. 

Программа "Продвижение активного и здорового старения с использованием ИКТ: сервисная робототехника для поддержания жизни" нацелена продлить активный период жизни человека и сократить число постояльцев домов престарелых. Всего финансируются семь проектов, в том числе разработка робота-ассистента для людей с болезнью Альцгемейра RAMCIP, социальной сети друзей робота ACANTO, поддерживаемой среды для пожилых людей с системами самостоятельного ухода и мониторинга здоровья ENRICHME, роботов, которые помогают мыться, I-SUPPORT, обслуживающих роботов MARIO.

Доклад Ofcom

Согласно докладу органа регулирования вещательной, телекоммуникационной и почтовой промышленности в Великобритании Ofcom, число активных пользователей "умных" технологий и социальных сетей среди пожилых растет. 15% жителей страны старше 75 лет владеют смартфонами. У девяти из 10 пожилых людей есть аккаунты в Facebook, у 6% - в WhatsApp, у 1% - в Instagram. Люди старше 65 лет проводят в интернете, в среднем, по 15 часов в неделю.

"Старшее поколение англичан широко используют умные технологии и социальные сети, чтобы общаться с друзьями и близкими", - рассказала BBC глава отдела медиаграмотности в Ofcom Элисон Престон (Alison Preston). "Но некоторые чувствуют себя в сети недостаточно уверенно, и мы призываем людей помогать старшим друзьям и родственникам разобраться в сети".

Организация Safehome, которая занимается вопросам домашней безопасности, однако, установила, что 38% жителей США в возрасте от 65 лет предпочитают не использовать "умные" технологии. Виртуальные помощники, телевизионные и игровые системы многие пожилые люди воспринимают как угрозу конфиденциальной информации. Так же считают 35% людей в возрасте от 55 о 64 лет.

Материал предоставлен проектом "+1".

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