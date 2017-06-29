В Европе возможно предотвратить 1,4 млн смертей из-за загрязнения окружающей среды

Примерно 1,4 млн человек в Европе и Центральной Азии ежегодно умирают преждевременно из-за загрязнения окружающей среды. Эти смерти можно предотвратить. Такое заявление сделала директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб на Шестой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья. Ее слова приводятся на сайте ВОЗ.

"В эпоху устойчивого развития мы можем предотвратить 1,4 млн смертей, связанных с состоянием окружающей среды, сделав здоровье приоритетом политики во всех правительственных секторах", - сказала Якаб.

По данным ООН, граждане Европы ежегодно теряют 50 млн лет здоровой жизни из-за экологических рисков. Это по меньшей мере 15% от общей смертности в Европе. Якаб призвала всех европейских лидеров воспользоваться возможностями для улучшения ситуации.

По итогам конференции государства - члены ВОЗ приняли декларацию по окружающей среде и охране здоровья. Полный текст документа можно найти на официальном сайте организации.

Эксперты выделили семь основных факторов, влияющих на человеческое здоровье: химическая безопасность, чистый воздух, изменение климата, экология городов, устойчивое развитие системы здравоохранения во всем мире, утилизация промышленных отходов и доступ к воде. Их воздействия, по мнению участников конференции, можно было бы избежать, но этому препятствуют бюджетные ограничения в странах, социально-экономическое и гендерное неравенство, экстремальные погодные явления, рост распространенности неинфекционных заболеваний, старение населения и беспрецедентный уровень миграции.

ВОЗ обратила внимание на то, что загрязнение воздуха угрожает людям не только на улицах, но и внутри помещений. По данным организации, около 3 млн человек во всем мире по-прежнему для приготовления пищи и обогрева своих жилищ используют открытый огонь и простые печи, используя для розжига биомассу. По всему миру 4,3 млн человек ежегодно преждевременно умирают от болезней, связанных с загрязнением воздуха в домашних хозяйствах. В организации отмечают, что приготовление пищи при помощи твердого топлива может приводить к инсультам и болезням сердца и легких.

"У нас достаточно доказательств. У нас есть решения. Нам нужны действия, - подчеркнула исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Альгаерова. - Мы должны делать больше, чтобы очистить воздух и воду, и поощрять появление "умных" городов и экологически чистого транспорта", - процитировала эксперта издание Financial Tribune.

По словам Альгаеровой, примеры решений, разработанных в течение последних 20 лет, включают Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Протокол по проблемам воды и здоровья и совместную Программу по транспорту, охране здоровья и окружающей среде.

Конференция организована Европейским региональным бюро ВОЗ в партнерстве с Европейской экономической комиссией ООН и Программой ООН по окружающей среде. Она проходила с 13 по 15 июня в Остраве в Чехии.

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