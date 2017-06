Микрозаймы могут снижать бедность

Рост рынка микрокредитования в мире может помочь решить проблему крайней нищеты для 10,5 млн человек. К такому выводу пришел автор исследования, опубликованного в издании The B.E. Journal of Macroeconomics, Куанда Жанг (Quanda Zhang), экономист из Мельбурнского королевского технологического университета. Об исследовании рассказало издание The Conversation.

Эксперт считает, что в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком следует поощрять создание микрофинансовых организаций и больше средств инвестировать в их развитие из профильных правительственных учреждений по вопросам развития.

Чтобы подтвердить свою гипотезу о том, что микрофинансирование сокращает масштабы нищеты на макроуровне, Жанг изучил ситуацию в 106 развивающихся странах с 1998 по 2013 год. При подсчете результатов автор учитывал, что в данных о последствиях микрофинансирования может возникнуть проблема смещения выборки или эндогенности (когда причины явления лежат во внутренних событиях в странах).

Вывод, к которому с учетом возможных погрешностей пришел Жанг, заключается в том, что развитие микрокредитования является одним из самых эффективных механизмов, способствующих росту благополучия населения развивающихся стран. Увеличение портфеля кредитов на микрофинансирование на одного клиента на 10%, по подсчетам исследователя, может сократить число людей, живущих в крайней бедности, на 1,26%.

Живущими в крайней бедности считают людей, которые вынуждены жить менее чем на $1,25 в день. В настоящее время в таком финансовом положении находятся 836 млн человек (12% мирового населения). Между тем с 1990 по 2015 год доля населения мира, живущего в условиях крайней нищеты, снизилась с 50% до 14%. Однако в Африке к югу от Сахары более 40% населения продолжают жить в крайней бедности (менее чем на $1,25 в день). Также число людей, живущих в нищете, увеличилось в Западной Азии.

Экономист подчеркивает, что за последние 15 лет в мире был достигнут определенный прогресс в достижении целей устойчивого развития, выдвинутых ООН. Они предписывают, что искоренение голода и нищеты находятся в приоритете в глобальной повестке на 2015-2030 годы, а решение проблемы крайней нищеты остается неотложной задачей.

За последние два года финансовый сектор стал более открытым для людей с любыми доходами, в то же время организации начали понимать, что доступность банковских услуг, должна быть не самоцелью, а стимулятором решения отдельных задач. К такому выводу пришли эксперты Консультационной группы помощи нуждающимся (CGAP).

По данным организации, самым перспективным регионом для финансовых организаций является Африка к югу от Сахары. За восемь лет восточноафриканский Commercial Bank of Africa вырос до 19,9 млн клиентов благодаря сотрудничеству с сервисом мобильных платежей.

Материал предоставлен проектом "+1".