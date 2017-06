В море ежегодно сбрасывается 10 млн тонн выловленной рыбы

Промышленные рыболовецкие суда ежегодно сбрасывают около 10 млн тонн рыбы в океан, согласно подсчетам специалистов Университета Британской Колумбии в Канаде (University of British Columbia) и Университета Западной Австралии (University of Western Australia). Как установили ученые, около 10% мирового улова за последнее десятилетие оказались в море вследствие безответственного рыболовства и слабого контроля за отраслью. Результаты исследования опубликованы в журнале Fish and Fisheries. Об этом сообщает The Times of India.

Рыбаки выбрасывают, как правило, поврежденную и слишком мелкую рыбу, плохо продающиеся в конкретном сезоне или случайно выловленные виды. "Рыбаки часто продолжают ловить рыбу, даже если набрали необходимый объем. Они вылавливают рыбу побольше и мелкую выбрасывают. Сохранить все они не могут. Объемы либо не вмещаются в морозильные камеры, либо превышают квоты", - пояснил профессор Университета Западной Австралии Дирк Зеллер.

Как установили исследователи, в 1950-е годы рыбаки выбрасывали около 5 млн тонн рыбы. В 1980-х годах объемы возросли до 18 млн. К снижению могли привести перемены в управлении рыболовством и современные технологии. Однако исследователи не исключают, что показатели сигнализируют лишь о том, что рыбные запасы истощаются. По словам ученого, выводы исследования критичны в условиях кризиса продовольственной безопасности, голода и недоедания.

Согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры" 2016 года, рыболовство и аквакультура - важные источники продовольствия, питания и доходов миллионов людей. По данным Генеральной Ассамблеи ООН, 17% животного белка, потребляемого в мире, поступает из морепродуктов. Рыбой, главным образом, питаются жители 30 африканских и азиатских стран, в том числе с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия.

В начале июня, на Всемирной конференции по проблемам океана ООН, крупные производители и поставщики морепродуктов из Японии, Кореи, Норвегии, запустили инициативу "Рыбный бизнес для управления океанами" (The Seafood Business for Ocean Stewardship, SeaBOS). Компании обещали бороться с чрезмерным выловом рыбы и усовершенствовать существующие правила рыболовства.

Представители 193 государств - участников мероприятия, в свою очередь, обещали усилить контроль за рыбным хозяйством и прекратить субсидировать рыболовство, способствующее чрезмерному или незаконному вылову рыбы.

