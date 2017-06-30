Беспилотники могут оставить без работы дальнобойщиков

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Компания Waymo начала испытания фуры, которой не нужен водитель. Об этом сообщает автомобильный портал Jalopnik.
"Хотя многие предполагают, что это приведет к большой потере рабочих мест для дальнобойщиков, скорее всего, по крайней мере в первое время, останется потребность в контроллере-человеке, который сможет при необходимости брать на себя управление автомобилем, а также следить за безопасностью и заправлять машину", - пишет Jalopnik.
Jalopnik получил фотографии с испытаний от анонимного источника и подчеркивает, что они не являются официальным релизом. Беспилотную технологию Waymo внедрила на базе грузовика Peterbilt 579.
На фотографиях можно увидеть, что грузовой автомобиль оснащен датчиками, в том числе радиолокаторами, которые установлены по большей части на крыше и бампере.
О том, что Waymo разрабатывает систему автопилота грузовиков, стало известно в начале июня. Как сообщило агентство Reuters, технология позволит автомобилю самостоятельно перевозить грузы на большие расстояния, а водителям придется сосредоточиться на локальных перевозках.
Аналогичные разработки автопилотных большегрузов есть и в России. В 2015 году часть госкорпорации "Ростех" "Камаз" установила на базе КАМАЗ-5350 компоненты, необходимые для отработки разных режимов автономного движения автомобиля. Это радары, лидар (активный оптический сенсор, испускающий лазерные лучи в сторону цели во время движения транспорта), видеокамеры, системы связи и бортовые компьютеры. В Набережных Челнах грузовик прошел предполигонные испытания.
Как заявили в "Камазе", испытания подтвердили качество сборки и работоспособность всех систем.
Развитие технологий в транспортной отрасли приводит к тому, что при увеличении числа автомобилей количество вредных выбросов в атмосферу от грузового транспорта сокращается. Об этом "+1" рассказал заведующий кафедрой "Техносферная безопасность" и директор научно-исследовательского института энергоэкологических проблем МАДИ Юрий Трофименко.
"Без грузового транспорта нельзя обойтись, так как потребность в перевозках габаритных товаров с каждым днем увеличивается. Этот процесс пытаются все больше оптимизировать. В России строятся логистические центры, которые регулируют движение транспорта, он переходит на более экологичное топливо, вводятся ограничения на поездки фур в городах в дневное время и на использование топлива ниже класса Евро-3", - рассказывает Трофименко.
По прогнозам эксперта, грузовой транспорт будет развиваться в том же направлении, что и легковой: беспилотные технологии, учет выбросов, а также развитие каршеринговых сервисов в части большегрузов.
Наземный транспорт - не единственная сфера, где технологии смогут заменить человека. Весной 2017 года компания Kongsberg, которая занимается инновациями в морских перевозках, объявила о планах построить автономное морское грузовое судно для перевозки удобрений в крупные порты. По данным СNN, сухогруз начнет выполнять рейсы уже в конце 2018 года и станет полностью автономным к 2020 году. Люди будут задействованы лишь в техподдержке с берега.
В Массачусетском технологическом институте подсчитали, что из-за роботизации рабочие места сокращаются на производствах автомобилей, электроники, пластика, медикаментов, стекла, керамики, в химической и металлургической промышленности. В первую очередь вытесняются специалисты без высшего образования.
Материал предоставлен проектом "+1".