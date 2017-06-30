Британская авиакомпания за девять лет сократила выбросы углекислого газа на 22%

Британская авиакомпания Virgin Atlantic снизила выбросы углекислого газа на 22% за последние 9 лет, сообщает портал Environmental Leader.

Компании удалось уменьшить выбросы с более чем 5,2 тонн в год до 4 тонн в год.

Более 99% прямых выбросов авиакомпании приходится на использование реактивного топлива. Virgin выступила с рядом инициатив в этой области. Например, компания предложила инвестировать в авиапарк энергоэффективных самолетов Boeing 787, перемещать самолет по территории аэропорта на одном двигателе вместо двух, отслеживать погоду в режиме реального времени для оптимизации планирования полетов и строго ограничивать по весу всех изделий на борту самолета.

Авиакомпания также начала сотрудничать с новозеландской LanzaTech, специализирующейся на создании низкоуглеродных химических веществ и топлива. С 2011 года партнеры работают над созданием низкоуглеродного биотоплива на основе этанола из отходов промышленных газов от металлургического производства. Корпорация по производству авиационной техники Jetlineer Boeing предположила, что использование такого топлива позволит снизить выбросы на 80%.

По мере того, как ученые выпускали все больше исследований о перспективах биотоплива в авиации, в 2008 году ряд авиакомпаний основали Группу потребителей устойчиво производимого авиационного топлива (SAFUG). Организация объединяет 33% потребителей авиационного топлива. Их целью является свести выбросы к минимуму к 2020 году.

Cогласно SAFUG, устойчивое авиационное биотопливо соответствует стандартам реактивного топлива или превосходит их, и при этом имеет значительно более низкие показатели выбросов углерода в течение своего жизненного цикла по сравнению с горючим из ископаемого сырья, а также не ставит под угрозу безопасность продовольственных культур, питьевой воды и экосистем.

Член SAFUG, компания JetBlue, в 2016 году подписала одно из крупнейших соглашений о возобновляемом топливе в истории авиации. Оно подразумевает, что в ближайшие 10 лет компания будет покупать смешанное топливо, в составе которого 70% традиционного горючего и 30% полученного из биологических ресурсов. Оно позволяет снизить выброс парниковых газов без потерь в производительности и безопасности.

По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), устойчиво производимое авиационное биотопливо является одной из наиболее перспективных инновационных технологий, которые могут внести существенный вклад в экологичность авиационного сектора.

Материал предоставлен проектом "+1".