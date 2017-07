Дельфины помогут сохранить морских свиней

Правительство Мексики планирует использовать боевых дельфинов Военно-морских сил США, чтобы спасти вымирающую Калифорнийскую морскую свинью. По оценкам ученых, в Калифорнийском заливе осталось менее 40 особей животного. По данным WWF, это самое редкое морское млекопитающее. Дельфины будут искать и направлять стада в морские убежища, построенные у прибрежного города Сан-Фелипе в Мексике. Проект начнется в сентябре, сообщает BBC.

"В прошлом году совместно с Военно-морскими силами США мы тренировали дельфинов, обученных разыскивать пропавших дайверов", - рассказал министр окружающей среды Мексики Рафаэль Паччиано. "Спасательная операция" обошлась в $4 млн. Из них $3 млн выделило правительство Мексики, $1 млн - Американская ассоциация зоопарков и аквариумов (US Association of Zoos and Aquariums).

"Мы бы хотели разводить морских свиней, чтобы восстановить популяцию и далее вернуть животных в дикую природу. Но мы сможем это сделать только после того, как избавимся от факторов, которые уничтожают животных", - рассказала The Guardian представитель Национального управления океанических и атмосферных исследований (US National Oceanic and Atmospheric Administration), федерального ведомства в структуре министерства торговли США, Барбара Тэйлор (Barbara Taylor).

Правительство Мексики уже запретило жаберные сети, используемые для ловли рыбы тотоабы (Totoaba macdonaldi), так как сети нередко попадают калифорнийские свиньи. Как передает The Guardian, в 2015 году Федеральное агентство по окружающей среде Мексики выяснило, что внутренности тотоабы на черном рынке ценятся больше, чем кокаин. Килограмм мякоти плавательного пузыря (орган отвечает за дыхание, "голос" рыб и используется в китайской медицине) оценивается в $100 тыс.

По данным ООН, человечеству известны 8,3 тыс. видов животных, из них 8% вымерли, 22% находятся под угрозой исчезновения. Согласно "Красному списку вымирающих видов" Международного союза охраны природы и природных ресурсов (Red List of Threatened Species) в 2017 году в мире насчитывали более 5,5 тыс. вымирающих млекопитающих.

В октябре 2010 года стороны Конвенции о биологическом разнообразии приняли в Японии стратегический план ООН в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на период с 2011 по 2020 год.

Стратегия определила пять глобальных целей: бороться с причинами утраты биоразнообразия, снизить нагрузку на биоразнообразие и поддерживать устойчивое использование земель, улучшить состояния биоразнообразия, увеличить пользу биоразнообразия и экосистемных услуг для людей, совершенствовать законодательную и научную базы. Цели устойчивого развития ООН до 2030 года также предполагают борьбу с браконьерством и незаконной торговлей охраняемыми видами флоры и фауны.

Материал предоставлен проектом "+1".