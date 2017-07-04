Смертность среди ВИЧ-инфицированных подростков растет

Около 1,8 млн детей в возрасте от 10 до 19 лет больны ВИЧ, а синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД) остается одной из основных причин смерти среди подростков. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно отчету за последние шесть лет лекарства, которые позволяют контролировать вирус в организмах ВИЧ-положительных людей, стали доступнее. В июне 2016 года более 18 млн человек использовали антиретровирусные препараты, что в два раза больше, чем в 2010 году. Тем не менее, лишь 49% ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних в странах с низким и средним уровнями дохода получают необходимые медикаменты. Как установили специалисты фонда, девочки заражаются ВИЧ-инфекцией чаще и составляют 65% пострадавших.

По данным ООН, многие подростки не знают о своем ВИЧ-статусе. Инфекции распространяются быстрее в регионах, где не хватает знаний о заболевании. Наибольшую опасность СПИД представляет для жителей регионов к югу от Сахары. В 2012 году ЮНИСЕФ запустил SMS-сервис U-reporter, который присылает пользователям полезную информацию о ВИЧ и СПИДе, позволяет узнать, где можно пройти тестирование или проконсультироваться с врачом. За первые два года более 50 тыс. молодых людей воспользовались анонимными консультациями. Уровень добровольного тестирования вырос до 40%.

В 2016 году ЮНИСЕФ совместно с объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД или ЮНЭЙДС, специалистами правительственной инициативы США по борьбе с глобальной эпидемией ВИЧ и СПИДа под названием "Чрезвычайный план президента по оказанию помощи в связи со СПИДом" и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) начали профилактику ВИЧ-инфекции среди молодых людей от 15 до 19 лет. К 2020 году Детский фонд ООН планирует сократить смертность среди больных СПИДом на 65% и число ВИЧ-инфицированных подростков на 75%.

Помимо проблемы ВИЧ-инфицирования детей, авторы доклада, приуроченного к 70-летию со дня создания ЮНИСЕФ, отметили другие задачи, над которыми организация работает.

В Детском фонде ООН обратили внимание на то, что к любым заболеваниям наиболее восприимчивы дети, проживающие в зонах военных действий или стихийных бедствий. Они же чаще голодают, страдают от нехватки воды, эксплуатации и жестокого обращения. Согласно исследованию, в 2016 году в зонах конфликтов и природных катастроф проживали 535 млн несовершеннолетних. Особенно тяжелые условия для детей сложились в Ираке, Нигерии, в странах бассейна озера Чад, в Южном Судане, Сирии, Йемене, а также в Эквадоре, где произошло землетрясение, и на Гаити после разрушительного урагана Мэтью. По данным фонда, 80% детей до пяти лет умерли в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, и Азии.

Ситуация в России

Согласно данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом центрального НИИ эпидемиологии, в России число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди подростков снижается (с 24,7% в 2000 году до 1,2% в 2016 году). Наибольшее число ВИЧ-инфицированных детей в возрасте 15-17 лет в 2016 году зарегистрировали в Кемеровской, Нижегородской, Иркутской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Самарской областях, Алтайском, Пермском, Красноярских краях и Республике Башкортостан.

Количество ВИЧ-положительных россиян растет. На 31 декабря 2016 году число выявленных случаев ВИЧ-инфекции превысило миллион. В 2016 году вирус обнаруживали в основном у россиян 30-40 лет (46,9% случаев) и 40-50 лет (19,9%).

Как рассказал руководитель программ Общественного благотворительного фонда борьбы со СПИДом "Шаги" Кирилл Барский, люди среднего возраста реже всего сдают тесты на ВИЧ. "В России, насколько я знаю, самое большое количество тестов делают - 20 млн в год. Однако вопрос в том, кого тестируют. При госпитализации проверку чаще всего проходят пенсионеры. Люди среднего возраста, которые в основном и болеют, не проверяются", - рассказал Кирилл Барский.

Эксперт считает необходимым расширять профилактические программы: "Необходимо рассказывать людям о рисках. В городах от 300 тыс. должны проводиться массовые акции. Необходимо привлекать СМИ и административные ресурсы. Врачам в поликлиниках следует направлять людей на тестирование".

Кирилл Барский подчеркнул, что универсальных профилактических мер не существует. Они разнятся в зависимости от региона. "В Москве и Санкт-Петербурге будет один подход, во Владивостоке - другой, в регионах, где высокий прирост в уязвимых группах, третий. К тому же одним людям достаточно плаката о рисках ВИЧ, другие и после десяти разговоров не пойдут сдавать кровь", - отметил Кирилл Барский.

Необходимо работать с уязвимыми группам - потребителями наркотиков, людьми, занимающимся проституцией, и заключенными. "С уязвимых групп все начинается. Но среди данной прослойки профилактика практически не проводится. С уязвимыми группами работают НКО, но не охватывается и один процент", - отметил эксперт.

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