Компаниям помогут отчитываться о климатических рисках

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Целевая группа по раскрытию информации, связанной с климатическими изменениями (Task Force on Climate Related Financial Disclosures, TCFD), которая входит в состав Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), разработала инструкцию по раскрытию информацию о климатических стратегиях компаний. Об этом сообщается в пресс-релизе FSB.
Рекомендации, опубликованные на сайте TCFD, помогут инвесторам, страховщикам, кредиторам и другим заинтересованным сторонам точнее оценивать потенциальные риски и возможности, которые создают изменения климата для той или иной компании, и вкладывать капитал в надежные проекты.
Команда из 32 представителей бизнеса разбила рекомендации на четыре блока. Компаниям советуют сообщать о том, как они управляют климатическими рисками и возможностями; актуальном и потенциальном влиянии климатических рисков и возможностей на бизнес, планы, бюджет организации; мерах, которые позволяют определять, оценивать и управлять рисками; инструментах, с помощью которых компании оценивают и реагируют на актуальные риски.
Предполагается, что разработанный документ позволит инвесторам стимулировать предприятия уменьшать их углеродный след и тем самым помочь миру достичь цели по ограничению глобального потепления.
"Рекомендации разработаны рынком для рынка. Как считают участники финансового процесса, они необходимы, чтобы понять риски и возможности, которые создают для бизнеса изменения климата. Они позволят инвесторам, банкам и страховщикам своевременно получать необходимую информацию”, - отметил председатель FSB Марк Карней.
Bсполнительный директор французского пенсионного фонда ERAFP Филипп Дефоссе сказал, что, чем больше компаний эффективно отчитываются о климатических рисках и возможностях, тем легче инвесторам распределять капитал, необходимый для достижения целей Парижского соглашения.
По мнению советника пенсионного фонда японской охранной фирмы Secom Хироичи Йаги (Hiroichi Yagi), задача вовлеченных инвесторов - помочь компаниям трансформировать стратегию развития: уменьшать экологические, социальные риски, повышать качество корпоративного управления.
Однако, по данным Reuters, все больше инвесторов играют против корпораций, которые умалчивают информацию о климатических рисках. В первую очередь от этого страдает добывающая промышленность. В июне 2016 года национальный пенсионный фонд Швеции AP7 вычеркнул из инвестиционного портфеля шесть компаний, включая нефтяного гиганта Exxon. По словам представителей организации, компания нарушила Парижское соглашение.
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