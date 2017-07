Более 7,2 тонн слоновой кости найдено в Гонконге

Таможенные инспекторы обнаружили незаконный груз во время обыска малазийских контейнеров в торговом доме Квай Чун (Kwai Chung) в Гонконге. Нелегальный товар прятали за коробками с замороженной рыбой. Владельца торговой компании и двоих сотрудников арестовали. Об этом сообщает The Guardian.

"Этот инцидент показывает, что торговля слоновой костью продолжается, и в чудовищных масштабах. В то же время мы видим, что скоординированные усилия приносят результаты. Арест контрабандистов - приоритетная задача, и мы продолжим работу со странами всего мира, чтобы покончить с преступной деятельностью", - заявил европейский комиссар по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велла.

В последний раз контрабанду подобного масштаба регистрировали в Сингапуре в 2002 году. Тогда службы обнаружили 7,138 тонн слоновой кости.

Руководитель регионального отделения природоохранной организации Traffic в Восточной Азии Янник Куэль поздравил власти Гонконга, но призвал провести тщательное расследование и установить, кто организовал такую крупную поставку. Когда в партии слоновой кости более 500 кг, речь идет об организованной преступности, считает эксперт.

Согласно докладу WildAid, Китай - крупнейший рынок сбыта слоновой кости. В страну поступают 70% нелегально добытого материала. Гонконг называют центром контрабанды. В город легко попадают подобные товары из-за удобного географического положения порта и относительно мягкого наказания за преступления против дикой природы. По законам Гонконга, контрабанда дикими животными наказывается штрафом до 5 млн гонконгских долларов ($639,3 тыс.). Незаконный оборот - лишением свободы до семи лет.

В 2004 году Государственная администрация по лесному хозяйству и Государственная администрация промышленности и торговли Китая заставили фабрики по резьбе по слоновой кости и ритейлеров сопровождать каждое изделие "Сертификатом о коллекции товаров из слоновой кости" (Certificate of Ivory Products Collection). К марту 2013 года правительство утвердило 182 легальные фабрики и точки продажи. Ежегодно в Китае разрешено продавать пять тонн драгоценного материала.

Однако представители защитной организации Pro Wildlife призывают власти страны закрыть рынок слоновой кости. По словам представителя организации Даниэлы Фрайер, обнаруженная контрабанда - сигнал принять более жесткие меры. "Промедление с запретом убивает африканских слонов", - добавила Фрайер.

В Гонконге уже обсуждают поэтапный отказ от торговли слоновой костью. Городские власти могут закрыть рынок в течение пяти лет.

Как сообщает агентство France Press, в начале июля 2017 года японский интернет-ритейлер Rakuten запретил продажу на сайте продукции из слоновой кости.

"В ответ на растущую международную озабоченность по поводу продажи слоновой кости и уязвимых животных Rakuten включил слоновую кость и панцири морских черепах в список запрещенных товаров", - рассказали агентству в компании.

По словам представителей Rakuten, товары из слоновой кости исчезнут с сайта в течение 1-2 месяца. Представители экологических организаций надеются, что за компанией последуют другие ритейлеры. В Yahoo Japan однако заявили, что торгуют легальными товарами и предметы из слоновой кости запрещать не собираются.

В марте 2017 года Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) рассмотрела законопроект, который запрещает ввоз в страну слоновой кости. Билль, впрочем, разрешает торговлю товарами, выполненными из данного материала.

В 1989 году 179 сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) запретили международную торговлю слоновой костью.

По данным международной природоохранной организации WildAid, ежегодно до 33 тыс. слонов убивают из-за бивней. По примерным подсчетам экспертной группы по африканским слонам Международного союза охраны природы и природных ресурсов (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN в Африке осталось чуть более 415 тыс. особей животного. ), Данные приводятся в докладе 2016 года "Положение африканского слона",

По сведениям Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, в мире насчитывали до 52 тыс. азиатских слонов.

Материал предоставлен проектом "+1".