Роботы помогут врачам наблюдать за детьми с аутизмом

Ученые Портсмутского университета разрабатывают роботов, которые будут помогать детям с аутизмом развивать навыки социального взаимодействия, такие как последовательность действий, подражание, совместное внимание. Предыдущие исследования показали, что дети с расстройствами аутистического спектра более охотно идут на контакт с роботами, чем с людьми, так как поведение роботов просто и предсказуемо. Однако до сих пор роботы NAO и Probo, с которыми ученые работают для взаимодействия с детьми, дистанционно управлялись врачом, что требовало больших временных затрат и человеческих ресурсов. Для решения этой задачи исследователи решили создать автономного робота. О работе ученых рассказало Phys.org.

Созданием робота, который не требует вмешательства терапевта, занимается проект DREAM (от англ. "мечта", аббревиатура образована от полного названия проекта "Разработка улучшенной роботерапии для детей с аутизмом" - Development of Robot-Enhanced therapy for children with Autism).

Автономно работающий робот сможет освободить время врача для наблюдения за ребенком и совершенствования терапии. Кроме того, искусственный интеллект DREAM может использоваться для сбора данных и диагностики. Он должен научиться распознавать жесты, взгляд, выражение лица, голос и другие звуки, а также понимать, что делает ребенок для того, чтобы лучше с ним взаимодействовать.

Предметом изучения исследователей также являются стратегии взаимодействия между роботами и детьми. Кроме того, ученые стремятся выяснить, насколько велика может быть степень доверия к роботам у детей с аутизмом и их родителей.

У команды есть хороший опыт в обработке данных, получаемых от различных датчиков, в особенности от многокамерных систем и осязательных сенсоров. Они создали "умную" систему, состоящую из робота NAO, набора камер Microsoft Kinect и камер высокого разрешения, которые отслеживают мимику ребенка, его движения и взаимодействие с роботом.

Как надеются ученые, эта технология сбора информации будет способствовать улучшению диагностики и лечения расстройств аутистического спектра, вытеснив нынешние трудоемкие методики, включая письменные тесты или неавтоматический анализ видео.

Следующий этап проекта - исследование 40 детей с расстройством аутистического спектра в Университете Бабеш-Бойяи в Румынии. Половина из них будет проходить роботизированную терапию, другая половина - стандартную, что позволит оценить результаты программы.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, каждый 88-й ребенок рождается с расстройством аутистического спектра. Признаки аутизма проявляются в первые два года жизни ребенка. Расстройство связывают с генетическими нарушениями, однако до сих пор не установлено, является ли оно результатом определенной комбинации генов или редких мутаций.

О заболевании

Людей с расстройствами аутистического спектра объединяют такие особенности, как избегание социального взаимодействия, трудности при вербальной и невербальной коммуникации (словесное и несловесное общение), ограниченный спаектр активностей и интересов, сложности при усвоении новой информации, непереносимость определенных звуков, запахов или ситуаций.

Сейчас не существует точных характеристик аутизма, как и медикаментов, которые могут от него излечить, однако существуют методики обучения, которые позволяют людям с аутизмом полноценно жить в обществе, получать профессию и взаимодействовать с другими людьми.

Материал предоставлен проектом "+1".