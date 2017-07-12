Африканские министры призвали инвестировать в экопроекты

Участники Африканской конференции министров по окружающей среде (African Ministerial Conference on the Environment), которая проходила в Габоне, приняли Либревильскую декларацию (по названию города, где был принят документ), которая обязывает страны направить значительную часть доходов на "зеленые" проекты. Об этом говорится на сайте Программы ООН по окружающей среде (UNEP, ЮНЕП).

"В интересах Африки, в интересах всего человечества нужно уделить внимание экологическим вопросам. Министры по окружающей среде берут на себя ответственность проконтролировать, чтобы декларация трансформировалась в реальные действия и результаты", - заявила министр Габона по лесной экономике, рыболовству и окружающей среде и президент конференции Эстель Ондо.

Министры обещали усовершенствовать системы управления отходами, в том числе токсичными; контролировать уровни загрязнения водоемов, почв и воздуха; развивать циклическую экономику и промышленный симбиоз (предприятия передают друг другу оставшиеся ресурсы или производственные отходы); стимулировать устойчивое предпринимательство; укрепить управление землями, чтобы предотвратить деградацию почв, опустынивание, увеличить производство и использование чистой энергии; повысить компетенции женщин в области "чистой" энергетики; бороться с браконьерством и незаконной торговлей дикой природой; проанализировать охрану животного мира на континенте, оценить тенденции развития видов и места обитания животных.

Министры признали, что страны неравномерно двигаются к целям ООН в области устойчивого развития мира до 2030 года и Африканской повестки дня до 2063 года (African Agenda 2063, стратегия развития континента до 2063 года).

Мнение экспертов

Как считают эксперты, инвестиции в улучшение земель, почв, качества воды, леса, рыболовство, возобновляемые источники энергии и производство биотоплива помогут ускорить развитие континента. "Африканские страны могут стать лидерами в ключевых секторах. Они могут доказать, что поддержка природной среды способствует мощному развитию", - заявил руководитель ЮНЕП Эрик Солхейм.

Директор программы WWF "Зеленая экономика" Михаил Бабенко назвал инициативу своевременной. "Для континента очевидны угрозы, в том числе связанные с изменением климата, - опустынивание, изменение водного режима рек, деградация и загрязнение почв и воды. Важной проблемой остается повышенная смертность населения вследствие загрязнения воздуха и неаккуратного обращения с огнем в быту. К тому же, по данным ООН (World Population Prospects), к 2040 году прирост населения в Африке составит почти 900 млн человек. Это значит, что нагрузка на экосистемы Африки будет возрастать - будут расти потребность в пище, чистой воде, доступе к энергии. Надеяться только на гуманитарную помощь невозможно. Инициатива позволит увеличить производительность экосистем в долгосрочной перспективе", - сказал "+1" эксперт.

Бабенко отметил широкие возможности для развития устойчивых моделей в Африке и инвестиционный потенциал. Однако глобальное лидерство, по мнению эксперта, останется за Китаем.

Специалист выделил ряд факторов, которые могут сдержать темпы роста "зеленой" экономики на африканском континенте. "Основное - это финансовые ресурсы. Исключительно своими силами странам не справиться. Нужна внешняя помощь, в том числе по привлечению инвесторов в энергетику и циклическое развитие. Вторая сложная проблема - это координация между странами - на континенте много вопросов трансграничного характера. Соблюсти все интересы в области развития и использования природных ресурсов - вызов", - отметил он.

Эксперты признают Африку наиболее проблемным регионом мира. Индекс человеческого развития (складывается из измерений продолжительности и качества жизни, грамотности, образованности населения, доходов) в большинстве стран континента характеризуется как "очень низкий". В 2015 году худшие показатели зафиксировали в республиках Чад, Нигер и Центральноафриканской Республике.

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