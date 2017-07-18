В мегаполисах пытаются воссоздать участки дикой природы

Ландшафтные дизайнеры по всему миру стремятся сделать городскую среду в мегаполисах более устойчивой и близкой к естественной природе. Для этого в крупных городах высаживаются парки на месте заброшенных промышленных объектов, а также разбиваются сады, которые могут "вызвать эмоции" у посетителей. Об этом пишет BBC.

Часть концепции нового сада - давать жителям городов доступ не только к зелени и более свежему воздуху, но и к ощущениям. Посетители садов получат доступ ко всем растениям, ходить по дорожкам из мха босиком и даже срывать ягоды, однако растения не будут аккуратно рассажены по грядкам. "Мы пытаемся заставить людей задействовать все свои чувства, изучая сад", - сказал один из создателей проекта Андреас Христодулу.

Для создания ощущения естественной природы дизайнеры часто применяют насыпные высокие грядки, которые получили название Hugelkultur. Особенностью этого вида земледелия является то, что все уровни грядок изготавливают из разлагающихся древесных отходов и другой биомассы.

"Это идея создания насыпей на земле, контуринг, вместо того чтобы просто оставлять землю ровной. Мы пытаемся совершить Hugelkultur-революцию, особенно в городской среде", - рассказал представитель организации Future Gardens London, ландшафтный дизайнер Джон Дэйвис, который считает, что садам "не обязательно быть плоскими".

Еще одним направлением озеленения мегаполисов является высадка парков и садов на территории заброшенных промышленных объектов. В основе таких садов - металлические конструкции и бетонные блоки. Однако даже небольшие участки земли пригодны для растений, которые в свою очередь, будут привлекать насекомых.

Дизайнер парковых пространств Мартин Уилсон рассказал, что для него вдохновляющим примером является парк High Line на месте надземной железной дороги в Нью-Йорке и ландшафтный парк "Дуйсбург-Норд" на месте металлургического завода в Дуйсбурге (Германия), интерес вызывают также места, которые были заброшены и которые еще не начали использовать в других целях - например, бывший завод MG Rover в Бирмингеме (Великобритания).

"Концепция может быть и в том, чтобы восстанавливать заброшенные объекты в том виде, в котором они известны", - считает дизайнер.

Материал предоставлен проектом "+1".