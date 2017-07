Промышленные токсины обнаружили в сырах

Объединение из 15 экологических и правозащитных организаций "Коалиция за безопасные производство и упаковку еды" (The Coalition for Safer Food Processing & Packaging) обнаружило фталаты в 29 из 30 исследованных сырных продуктах, девять из них были произведены продовольственным концерном Kraft Heinz Company (объединяет производителя упакованных продуктов питания Kraft Foods Inc. и производителя соусов H.J. Heinz). Об исследовании, опубликованном на сайте организации, сообщает The New York Times.

Вещества входят в состав пластиковых упаковок и промышленного оборудования, в том числе трубок подачи и конвейерных лент. Фталаты легко отделяются от объекта и могут попасть в еду и далее в организм человека. В больших объемах вещества могут нарушить репродуктивную функцию людей.

Члены коалиции протестировали товары на наличие 13 видов фталатов. Специалисты обнаружили в продуктах 11 видов фталатов, до шести в некоторых из тестируемых образцов. Чаще всего встречались диоктилфталат (DEHP), диэтилфталат (DEP), диизодецилфталат (DIDP), дибутилфталат (DBP).

Наибольшие концентрации содержались в смесях быстрого приготовления "Макароны с сыром". "В порошковом сыре для приготовления такого блюда содержалось в четыре раза больше фталатов, чем в сырных головах, измельченном сыре, сыре-косичке и твороге", - рассказал исполнительный директор Стратегического центра охраны окружающей среды Майк Белливо.

По словам профессора биологических наук в Центре здоровья человека и окружающей среды (Center for Human Health and the Environment) при Университете штата Северная Каролина (North Carolina State University) Хизер Патисол, в большом количестве фталаты могут нарушить выработку гормона тестостерона во время беременности и привести к нарушению развития плода мужского пола.

"Мужской плод получает меньше тестостерона, который необходим для формирования репродуктивной системы", - пояснила Хезер Патисул. По словам специалиста, ребенок может родиться с пороками развития. Фталаты могут вызвать и другие проблемы, с которыми человек может столкнуться позднее: бесплодие, низкое качество спермы, рак яичек. "Если вы попросите ученых назвать 10 или 20 основных химикатов, которые разрушают эндокринную систему, они назовут в том числе и фталаты", - добавила Патисол.

Коалиция запустила кампанию #KleanUpKraft, в рамках которой призывает концерн Kraft Heinz Company как один из крупнейших производителей макарон с сыром быстрого приготовления (доля на рынке составляет 76%, по данным телеканала CNN) определить источники фталатов в товарах, отслеживать цепочки поставок, отказаться от упаковки и промышленного оборудования, в которых содержится данный вид промышленных химикатов.

Коалиция направила в Kraft письмо, в котором предложила в течение года принять план борьбы с фталатами, определить безопасные альтернативы химикату и сообщать общественности о работе в этом направлении.

"Kraft необходимо выявить фталаты и устранить вещества по всей цепочке сырного производства, убедившись, что производства и поставщики используют безопасные для здоровья альтернативы", - заявил изданию Inhabitat руководитель кампании "Чем безопаснее химикаты, тем здоровее семьи" (Safer Chemicals, Healthy Families) Майк Шейд. Как подчеркнул один из членов коалиции исполнительный директор экологического центра Environmental Health Strategy Center Майк Беливо, организация не считает всю продукцию Kraft вредной. "Но риск высокий, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить источники фталатов", - сказал эксперт CNN.

Представители Kraft Heinz в ответ за запрос CNN заявили, что компания не добавляет фталаты в продукцию и товары безопасны для потребителей.

