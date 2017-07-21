США пересмотрят программу развития биотоплива

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) предложило сократить объемы этанола в составе бензина. Об этом сообщило агентство Reuters.

Доля возобновляемого топлива (этанола, производимого из кукурузного крахмала) в 2018 году может составить 19,24 млрд галлонов (около 73 трлн литров) - на 40 млн галлонов меньше (на 151 млн литров), чем в нынешнем году. Производство целлюлозного биотоплива (изготавливается из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина) сократится с 311 млн галлонов (1,18 млрд литров) до 238 млн галлонов (902 млн литров). Объем улучшенного биотоплива (этанола, производимого из целлюлозы, лигнина, растительных, пищевых и бытовых отходов и отходов животного происхождения - всего, кроме кукурузы) уменьшится с 4,28 млрд галлонов (16,22 трлн литров) до 4,24 млрд галлонов (16,06 трлн литров).

По более раннему решению EPA на 2017 год, топливные компании должны были добавлять к бензину 15 млрд галлонов (56,85 млрд литров) этанола, в результате сейчас в бензине содержится около 10% этого вещества. По словам руководителя EPA Скотта Прюитта (Scott Pruitt), предложение сократить объемы этанола в составе бензина сформировано на основе актуального спроса на топливо, объемов производства биотоплива и рыночных ограничений.

"Мы предлагаем новые объемы, соответствующие рыночным реалиям, ориентированным на фактическое производство и потребительский спрос. При этом мы осознаем проблемы, которые возникают при выводе передовых видов биотоплива на рынок", - отметил Прюитт.

Согласно докладу EPA 2017 года, сектор развивался медленнее, чем предполагали авторы федеральной программы "Стандарты возобновляемых видов топлива" (Renewable Fuel Standard), которая контролирует объемы чистого топлива на рынке США и требует увеличивать его объемы топлива ежегодно. Согласно закону США 2007 года "Энергетическая независимость и безопасность" (регулирует программу), к 2018 году объемы этанола должны были составить 26 млрд галлонов (98,54 трлн литров) и 36 млрд галлонов (136,4 трлн литров) - к 2022 году. Однако новые планы EPA предполагают использование биотоплива в текущих объемах.

"Стандарты возобновляемых видов топлива" разработали при бывшем президенте Джордже Буше с целью сократить выбросы углекислого газа, избавить страну от зависимости от импорта нефти, вместе с тем развивая сельскую экономику, которая обеспечивает сырье (кукурузу) для биотоплива. Некоторые природоохранные организации полагали, что биотопливо поможет уменьшить выбросы парниковых газов. Сейчас экологи выступают против этанола.

Согласно докладу "Изменение климата 2014: смягчение последствий" (Climate change 2014: Mitigation of climate change) Межправительственной группы экспертов по изменению климата (United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change), прямые выбросы парниковых газов в жизненном цикле биотоплива на 30-90% ниже, чем от бензина и дизеля.

Однако некоторые виды топлива, в том числе этанол из кукурузы, провоцируют косвенную эмиссию, возникающую в процессе землепользования. К тому же, как отмечают эксперты, производство этанола угрожает продовольственной безопасности. По данным Forbes, в 2000 году более 90% кукурузы в США отправлялось на производство продовольствия для человека и корма для скота, 5% - на производство этанола.

В 2013 году 40% выращиваемого растения уходило на производство этанола, 15% - на продукты питания и напитки, 45% - использовалось в качестве пищи для домашних животных. По данным Washington Post, за последние девять лет площадь кукурузных полей в стране увеличилась до 86,4 млн га.

"Конгрессу необходимо взять быка за рога и реформировать программу Renewable Fuel Standard, чтобы защитить наши воду, общественное здоровье и дикую природу", - считает президент и главный исполнительный директор Национальной федерации охраны дикой природы (National Wildlife Federation) Коллин О’Мара (Collin O’Mara).

По данным EPA, расход бензина транспортного сектора США в 2016 году составил 143 млрд галлонов (почти 542 трлн литров) бензина. В топливе содержалось 10% этанола. Согласно данным статистического портала Statista, страна заняла первое место в мире по производству этанола.

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