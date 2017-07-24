Каждая пятая россиянка сталкивается с дискриминацией на работе

Каждая пятая женщина сталкивается с предвзятым отношением на работе либо знает о подобных случаях. Треть случаев относится к дискриминации по половому признаку, 13% - по возрастному признаку. Такие данные получила аналитическая компания Thomson Reuters, опросив тысячу сотрудниц российских и международных компаний - участниц дискуссии "Как многообразие рабочей среды делает нас эффективнее", организованной в Женском клубе Thomson Reuters в Москве. Об этом сообщается на сайте организации.

Беспокойство респондентов вызывало также отношение руководства к людям с ограниченными возможностями. По мнению участниц опроса, руководство большинства компаний на данный момент игнорирует вопросы развития социокультурного многообразия. При этом, по словам респондентов, команды из сотрудников разного пола, возраста, национальности, религии, образования, приносят пользу компаниям - увеличивают эффективность бизнеса, доходы, улучшают репутацию.

По мнению 43% участниц, в атмосфере разнообразия, сотрудники становятся более толерантными. 75% опрошенных считают, что в таких условиях решения принимаются более обдуманно. 86% экспертов полагают, что многообразие делает компанию более креативной и стимулирует инновации.

Как рассказала "+1" консультант по этике бизнеса Международного форума лидеров бизнеса (IBLF Russia) Полина Кальницкая, дискриминация - повседневная практика в российских компаниях, во многом потому, что российское общество и бизнес, в частности, не понимают, что это такое.

"Я часто слышу от студентов бизнес-специальностей и от слушателей программ МВА: "Я как работодатель имею права нанимать тех, кого считаю более полезным для бизнеса. А более полезными всегда почему-то оказываются молодые мужчины титульной национальности. Некоторые не стесняются говорить, что им некомфортно работать с "нерусскими", мусульманами, женщинами и прочими. - объясняет эксперт. - Расизм и другие виды ксенофобии у нас на бытовом уровне процветают и переносятся на рабочее место. Когда я в аудитории или на тренинге поднимаю вопрос о дискриминации, всегда есть понимающая реакция от мужчин не титульной национальности, они ощущают эти проблемы. Женщины реагируют слабо, что не удивительно, нас с детства приучают к второсортности - уступать лидерство мальчикам считается нормой”.

По словам Полины Кальницкой, создать бизнес-сообщество, в котором людям разного пола, возраста, национальностей, предоставляются равные возможности, - задача государства. "Необходимы усилия государства в виде законодательной поддержки, так как общих декларационных норм недостаточно для преодоления стереотипов”, - отметила эксперт.

По данным федеральной службы государственной статистики Росстат, в 2015 году наибольший разрыв между занятыми женщинами и мужчинами ощущался в Северо-Кавказском федеральном округе. В Республике Дагестан работали 49,5% трудоспособных женщин и 69,8% мужчин, в Кабардино-Балкарской Республике - 58,6% и 73,7%, в Карачаево-Черкесской Республике - 54,4% и 64,6%, соответственно. Согласно статистическому сборнику Росстата "Женщины и мужчины России 2016”, доля женщин-работодателей в российском бизнес-сообществе составляла чуть более трети в 2015 году.

Основным показателем неравенства мужчин и женщин остается объем оплаты труда. В 2015 году специалисты-женщины в среднем зарабатывали 32 тыс. рублей, тогда как коллеги-мужчины - 45 тыс. рублей, руководительницы получали 49 тыс. рублей, средняя зарплата руководителя составляла почти 70 тыс. рублей.

Согласно данным сборника, женщин больше в ряде областей - в оптовой, розничной торговле, сферах финансов, образования, здравоохранения, коммунальных, социальных, персональных и прочих услуг. Однако обрабатывающие производства, транспортный и строительный сектор остаются преимущественно "мужскими”.

В марте 2017 года председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил подготовленную Министерством труда и социальной защиты "Стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы”.

В рамках программы планируется, в частности, повысить конкурентоспособность женщин на рынке труда, принять антидискриминационные меры, в том числе запретить объявления о вакансиях с требованиями о поле, возрасте и семейном положении в описании, организовать профессиональное обучение женщин, которые находятся в декрете, поэтапно повысить заработные платы в "женских” секторах экономики, создать возможность сотрудницам совмещать семейные обязанности с работой, в том числе закрепить на законодательном уровне возможность для работника, который воспитывает ребенка-инвалида, ежегодного уходить в оплачиваемый отпуск в удобное для него время, поддерживать женское предпринимательство и другое.

Материал предоставлен проектом "+1".