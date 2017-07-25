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Индийские "города будущего" потенциально опасны для окружающей среды

Социальная ответственность
25 июля, 11:30 UTC+3

"Зеленый пиар" без замены инфраструктуры может ухудшить экологическую ситуацию, считает эксперт

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© www.sbut.com

Индийские "города будущего" могут нести потенциальную опасность для окружающей среды, заявил профессор Хью Бёрд из Линкольнского университета (Великобритания), специализирующийся на городском планировании. О его исследовании сообщил сайт Phys.Org.

"Стремление к "умным", "зеленым", "экологичным" городам сопровождается уплотнением застройки и ростом населения. В данном случае результаты анализа показывают, что оборот поглощаемых и производимых городом ресурсов увеличивается не в соответствии с ростом населения, а начинает ускоряться. Следовательно, разрушение окружающей среды опередит по скорости рост населения", - прокомментировал профессор.

Ученый провел подробный анализ проекта "умных" городов в Индии. Согласно плану, принятому правительством Индии в 2015 году, на смену старым кварталам, застроенным 3-5 этажными зданиями, придут небоскребы высотой 40-60 этажей. Предполагается, что новые районы должны стать более экологичными, чем нынешние трущобы, однако исследование Бёрда установило, что рост плотности населения усилит нагрузку на окружающую среду: небоскребы будут потреблять больше ресурсов и производить больше отходов.

Такой прогноз был сделан путем изучения Бхенди Базаара (Bhendi Bazaar), первого района такого типа, построенного в индийском мегаполисе Мумбаи. В исследовании Бёрд применил "расширенную модель городского круговорота веществ", которая включала в себя анализ территории и движения поглощаемых и производимых городом ресурсов, плотности населения, площади парковочных мест, окружающего ландшафта и границ исследуемого участка. Модель экстраполировали на весь округ Island City в Мумбаи, который предполагалось перестроить по новой схеме.

Оказалось, что на территории, где регулярно происходят отключения электричества, вода подается по часам, а вывоз мусора и канализация зачастую работают ненадлежащим образом, рост плотности населения лишь ухудшит экологическую ситуацию.

Профессор отметил, что в проектах "умных городов", подобных Бхенди Базаар, не содержится такого пункта, как построение соответствующей инфраструктуры, которая обеспечивала бы экологически безопасный оборот ресурсов без ущерба для окружающих территорий.

"Экспериментальный квартал не является иллюстрацией того, что создание новых кварталов в Мумбаи действительно сделало бы город "экологичным" и "умным", - считает ученый. Между тем, сам Мумбаи отказался от участия в проекте в июне 2017 года из-за разногласий между центральным правительством и властями штата Махараштра, центром которого является город.

О проекте

План "100 умных городов" был принят премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 июня 2015 года. Его цель - развитие 100 городов и обновление 500 городов по всей стране при сотрудничестве центрального правительства с правительствами индийских штатов.

Программа рассчитана на пять лет и подразумевает создание внутри каждого из городов района с современной высотной застройкой, который, по замыслу правительства, будет положительно влиять на окружающие территории. В настоящее время между индийскими городами проводится соревнование Smart City Challenge, в ходе которого отбираются города для участия в программе. На ее реализацию правительство выделило $7,5 млрд.

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