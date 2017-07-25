Ученые оценили риск для здоровья водителя в час пик

Американские исследователи из Технологического института Джорджии, Университета Дьюка и Университета Эмори оценили уровень опасности, которой подвергается водитель в течение часов наибольшей загрузки, вдыхая воздух в салоне автомобиля. Об их работе рассказал Phys.Org.

"Мы обнаружили, что люди подвергаются двойному риску для здоровья во время часов пик, - прокомментировал Майкл Бергин, профессор гражданской и экологической инженерии в Университете Дьюка. - Если эти вещества так вредны, как считают многие ученые, автовладельцы должны серьезно пересмотреть свой график вождения".

Большинство существующих датчиков загрязненности воздуха расположены вдоль дорог, они сообщают наблюдателям средний результат за 24 часа. Однако эти датчики не могут зафиксировать краткосрочные изменения в составе воздуха, вызываемые пробками на дорогах и природно-климатическими условиями. В отдельные часы содержание твердых частиц и других вредных веществ в воздухе может сильно превышать среднесуточный результат, что может отрицательно влиять на здоровье находящегося в дороге человека.

Ученые разработали специальный прибор и поместили его на пассажирское кресло автомобиля, чтобы в течение поездки измерять загрязненность воздуха, которым дышит водитель в салоне. Особенность устройства состоит в том, что оно пропускает сквозь себя воздух примерно в том же темпе, что и легкие человека, анализируя его состав в режиме реального времени. Измерения проводились в ходе 60 выездов на 30 автомобилях. Одни водители передвигались по шоссе, другие стояли в пробках центральной части Атланты.

Было установлено, что в часы пик содержание твердых частиц в салоне вдвое превысило показатели дорожных датчиков, также в воздухе салона содержалось вдвое больше активных форм кислорода, вызывающих оксидативный стресс - совокупность опасных для здоровья окислительных процессов в организме, которые приводят к раковым, сердечно-сосудистым и нейродегенеративным заболеваниям.

Активные формы кислорода (некоторые производные кислорода, так называемые реактивные формы кислорода) высокотоксичны и считаются очень агрессивными. Они запускают окислительные процессы, повреждающие и даже уничтожающие клетки.

Оксидативный стресс приводит к повреждению наиболее важных для живого организма полимеров - нуклеиновых кислот, белков и липидов. В ДНК активные формы кислорода вызывают окисления оснований, разрывы и модификации цепей, что, в свою очередь, приводит к мутациям, вызывающим либо гибель клеток, либо их злокачественное перерождение. С окислительными процессами связывают не только рак, но также синдром хронической усталости, болезни Паркинсона и Альцгеймера, воспалительные процессы и даже аутизм.

"Можно долго спорить о том, какие виды загрязнения вызывают наиболее опасны, и что их такими делает, - заявил Бергин. - Суть в том, что находиться за рулем в час пик еще хуже, чем мы думали".

"Я считаю, что в этом следует винить неудачное городское планирование, - сказал Роби Гринвальд, ассистент кафедры медицинской экологии в Университете Джорджии. - В случае города Атланты плохое качество воздуха на шоссе вызвано тем, что в городской агломерации живут 6 млн человек, и добраться к месту работы, учебы или просто в магазин они могут только на автомобиле. Автоцентричное транспортное планирование не подходит городам такого размера, и это еще один пример того, как уличные пробки могут отрицательно влиять на здоровье".

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