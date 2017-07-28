Американские предприниматели предложили устраивать городские фермы в контейнерах

Бостонская компания Freight Farms начала выпускать для всех потенциальных фермеров грузовые контейнеры, которые переоборудованы под теплицы и работают в автономном режиме. Так компания решила изменить текущую ситуацию с дефицитом местной сельскохозяйственной продукции в регионе. Об изобретении пишет The Guardian.

Для выращивания урожая контейнеры используют солнечную энергию. Установить их можно почти везде: между двух зданий, на парковке или под путепроводом.

Все контейнеры снабжены системой поддержки всего сельскохозяйственного цикла, от прорастания семян до сбора урожая, вмешательство человека почти не требуется. Свое оборудование компания называет Leafy Green Machine (LGM). В его основе лежит гидропоническая система, использующая воду с более высоким уровнем питательных веществ, которые заменяют собой почву. Отсеки для выращивания урожая оснащены светодиодными фонарями, оптимизированными для каждой стадии цикла роста урожая. Фермеры могут удаленно управлять настройками фермы с помощью приложения для смартфонов Farmhand, которое подключается к камерам внутри контейнера.

Основатели компании, Джон Фридман и Брэд МакНамара утверждают, что около 90% сельскохозяйственной продукции, которая потребляется в регионе Новая Англия, привозится извне, при этом 10-15% домохозяйств заявляют, что сталкиваются с недостатком еды. Свою компанию предприниматели основали в 2011 году и деньги для производства первых контейнеров собрали на краудфандинговой платформе Kickstarter. Сейчас в США установлены более ста их автономных городских ферм. По данным компании, среди покупателей более 50 человек начали свой малый бизнес.

Растущей популярности городского фермерства способствовал бывший мэр Бостона Томас Менино. Он расширил законы о зонировании, разрешив наземные фермы, а также фермерство в грузовых контейнерах и на крышах домов. Изменения в законодательстве сделали возможным продажу выращенной продукции. Бостон далеко не единственный город, в котором действуют законы, помогающие сделать сельское хозяйство доступным для горожан. В Сакраменто существуют даже налоговые льготы для собственников, которые готовы использовать свои земельные участки для фермерства.

К 2050 году население земного шара может вырасти до 9,1 млрд человек, в связи с чем потребуется увеличить общий объем производства продовольствия примерно на 70%. Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Спрос на зерновые для пищевой промышленности и кормов для животных достигнет примерно 3 млрд тонн к 2050 году, по сравнению с данными на настоящий момент - 2,1 млрд тонн. Производство мяса с нынешних 200 млн тонн увеличится до 470 млн тонн в 2050 году.

Материал предоставлен проектом "+1".