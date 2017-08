Одежда с нанокапсулами предотвратит кожные заболевания

Одежду, способную предотвращать развитие кожных заболеваний, разработали специалисты восьми научно-исследовательских институтов и коммерческих организаций Португалии, Испании, Германии, Бельгии и Финляндии под руководством португальского Центра нанотехнологий и интеллектуальных материалов (Centre for Nanotechnology and Smart Materials, CENTI), участники проекта "Здоровая кожа благодаря инновационным нанокапсулам" (SKin Healthcare by Innovative NanoCAPsuleS, SKHINCAPS). Об этом сообщает журнал европейских исследований и инноваций Horizon.

Новинка адресована людям с хронической экземой, повышенным уровнем стресса, диабетом и пожилым, склонным к кожным инфекциям.

В текстильные волокна вплетаются капсулы с концентрированными эфирными маслами. Нанокапсулы реагируют на изменения окружающей среды и высвобождают содержимое в том случае, если на коже оказываются бактерии, способные вызвать инфекции. Оболочки капсул тоньше человеческого волоса и практически невидимы. Они прикрепляются к текстилю за счет ковалентной химической связи (обмену электронами), которая считается самой сильной в природе, поэтому остаются на одежде даже после стирки.

SKHINAPS

Проект SKHINAPS также разрабатывает антивозрастную косметику. В кремы и лосьоны добавляются крошечные капсулы, наполненные витаминами и антиоксидантами. Оболочка распадается и выпускает содержимое лишь при необходимой температуре, что повышает эффективность компонентов.

По данным Cordis (Community Research and Development Information Service), официальной базы исследований, спонсируемых Европейским союзом, SKHINCAPS получил грант в размере около €3,3 млн (покрывает полную стоимость реализации проекта) в рамках семилетней программы Европейского союза по поддержке научных исследований Horizon - 2020 (8-я Рамочная программа Европейского союза по развитию научных исследований и технологий). SKHINCAPS финансируется по программе "Новые наноматрицы и нанокапсулы" (Novel nanomatrices and nanocapsules). Проект стартовал в октябре 2015 года. Исследования планируется завершить в сентябре 2019 года.

PEPTICAPS

В рамках той же программы ЕС реализуется проект PEPTICAPS. Специалисты восьми организаций из Франции, Испании, Израиля, Италии и Финляндии под руководством испанского исследовательского центра FUNDACION CIDETEC разрабатывают косметические средства, способные защищать кожу от солнечных и химических ожогов. Лосьоны и кремы содержат нанокапсулы с витаминами A, B, C, D и антиоксидантами. Оболочки капсул также высвобождают компоненты при необходимой температуре.

Команда протестировала средства в лаборатории на эпидермисе (наружном слое кожи), выращенном из клеток человеческой кожи, которую пожертвовали перенесшие косметические операции пациенты. Одним из преимуществ такого подхода считается то, что врачи могут получать проверенные результаты без проведения тестов на животных. Изобретатели доказали, что средства с нанокапсулами проникают глубже в эпидермис и повышают эффективность препарата. По данным Cordis, команда получила грант в размере €3,8 млн (покрывает все расходы проекта). Первую партию продукции планируется выпустить в 2019 году.

MOZART

Авторы другого проекта - MOZART - разрабатывают средства, которые смогут не только защищать кожу от негативных факторов (бактерий, солнца и других), но и лечить инфекционные заболевания. Специалисты Финляндии, Ирландии, Германии, Испании, Греции, Великобритании, Швеции и Италии работают над гелем с наноматрицами, покрытыми лекарственными средствами и специальными типами заряженных атомов, которые называются терапевтическими ионами (работают как антибиотики).

Матрицы переносят медицинские препараты только на пораженные участки. По данным исследователей, 2,2 млн человек в Европе страдают от хронических ран. Как надеются авторы проекта, технология позволит вполовину сократить число неизлечимых пациентов. Проект получил грант ЕС в размере €4,6 млн. Первая партия продукции может поступить на рынок к 2023 году.

Программа "Новые наноматрицы и нанокапсулы"

Всего в рамках программы "Новые наноматрицы и нанокапсулы" финансируется четыре проекта, которые, как предполагается, значительно улучшат качество медицинских услуг в Европе.

Материал предоставлен проектом "+1".