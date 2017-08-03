Грамотное городское планирование снизит уровень стресса у жителей

Правильное городское планирование снижает уровень стресса у жителей, заявил доцент кафедры экологического планирования университета Гриффита (Австралия) Джейсон Бирн. Об этом пишет Phys.org.

Ученый проанализировал результаты исследования, проведенного работниками Центрального института психического здоровья в Мангейме (Германия). Исследователи выявили, что практически все стороны городской жизни провоцируют стресс. Ночная подсветка на зданиях, скопление людей на тротуарах и в транспорте, шум дорог, мелькающая реклама - все это рассеивает внимание и нагружает мыслительную систему.

Человеческая психика подвергается нагрузкам даже из-за плотной застройки или высоток, рядом с которым человек чувствует себя угнетенным. На внутреннее состояние влияют также скопления мусора и изрисованные граффити стены. В некоторых городах рынков свежих продуктов меньше, чем ресторанов быстрого обслуживания, что сокращает возможности жителей правильно питаться. В совокупности эти факторы вводят горожан в состояние постоянного стресса, расшатывают психику.

Более глубокое изучение вопроса доказало, что люди, живущие в городах, на 21% чаще склонны к тревожным расстройствам, на 39% чаще страдают расстройством настроения и на 40% чаще впадают в депрессию. Помимо этого, среди горожан чаще встречаются случаи шизофрении.

"Перегрузка психики жителей городов происходит из-за нехватки мест для уединения и зеленых зон", - отметил Бирн.

Частично ответственность за усталость психики жителей городов ложится на проектировщиков застройки городов. Однако Бирн подчеркивает, что не стоит обвинять авторов городских планов и архитекторов в стрессе жителей мегаполисов, так как в их силах исправить ситуацию. Эксперт настаивает на том, чтобы проектировщики не игнорировали факторы, которые могут усилить психические расстройства горожан.

Грамотное планирование

Чтобы сделать городскую среду комфортной для проживания, исследователи рекомендуют архитекторам продумывать дизайн города таким образом, чтобы в нем было больше мест для случайных встреч и общения между людьми - кафе или парков.

Директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС при президенте РФ, руководитель проектного бюро "Платформа", архитектор, урбанист, эксперт по вопросам развития территорий Ирина Ирбитская подтверждает доводы зарубежных специалистов.

"Психическое здоровье любого живого существа складывается из трех параметров: безопасность, здоровье физическое и комфорт. Причем очередность важности именно такая, - сказала "+1" Ирбитская. - Важно учесть эти параметры и не допустить ошибок при планировании застройки".

В качестве примера решения вопроса безопасности эксперт приводит правильную организацию пространства для пешеходов и автомобилей - относительно недавнюю находку городских управленцев. Физическое здоровье складывается из экологии города, поддержания необходимых человеку связей с природой, создания компактных пространств, в которых человек чувствует себя защищенным.

"Любое городское пространство должно способствовать возникновению связи между людьми, - добавляет директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС. - В этом смысле неправильная планировка жилых кварталов, когда строятся высокие жилые дома и слишком просторные дворы, может привести к разрыву в социализации".

"Дворы-колодцы" и "каменные джунгли" - результат неправильного планирования жилой застройки. По словам Ирбитской, комфорт обеспечивает также компактность жизни и возможность держать связь с природой в городе.

"Имея возможность гулять в парке рядом с домом, человек сохраняет нейронные связи в мозгу, он понимает, что то, что лежит у него на столе, выращено на земле. Возможность приобщаться к природе в городе важна в глобальной перспективе: в связи с изменением климата человек должен уметь вести диалог с природой", - подчеркивает Ирина.

Рекомендации особенно актуальны для районов, которые только застраиваются. В пригородах проектировщикам советуют сразу включать в план общественные места - клубы, спортивные площадки, парки.

Материал предоставлен проектом "+1".