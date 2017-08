Интернет-платформа поможет инвесторам выбирать экологичные проекты

Сайт Evonet.com (проект консалтинговой компании Evonet Energy) поможет инвесторам выбирать наиболее устойчивые энергетические и нефтегазовые компании. Платформа собирает информацию о климатической политике, экологической стратегии, риск-менеджменте организаций и о тратах, связанных с окружающей средой и изменением климата, из различных финансовых документов, в том числе ежегодных отчетов Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом сообщает Environmental Leader.

"Инвесторы требуют все большей прозрачности от компаний о материальных рисках и практиках управления рисками, в частности, о тех, что связаны с изменениями климата. Но простых инструментов, помогающих инвесторам в сборе и оценке этой информации, нет", - рассказал глава Evonet Energy, исследователь возобновляемых источников энергии в Открытом университете в Милтон-Кинсе (Великобритания) Крис Моллер.

База данных Evonet.com содержит сведения об американских, азиатских и европейских электроэнергетических и нефтегазовых предприятиях. Платформа позволяет пользователю выбрать несколько корпораций и сравнить раскрытие информации.

"Инвесторы понимают, какие корпорации рассматривают изменение климата как финансовый риск, а какие нет" - добавил со-основатель Envonet Energy Грег Роджерс.

По данным доклада "Тренды устойчивости и отчетности в 2025 году - подготовка в будущему" (Sustainability and Reporting Trends in 2025 - preparing for the future) организации "Глобальная инициатива по отчетности", за последние 10 лет в условиях глобальных вызовов, в том числе изменения климата, спрос на информацию о корпоративной устойчивости со стороны инвесторов, кредиторов, страховщиков, потребителей заметно возрос.

Сведения о климатических стратегиях, технологических инновациях, политике в области равенства, прав человека позволяют заинтересованным сторонам оценить перспективы, риски и возможности компаний. Также эта информация дает возможность вкладывать капитал в надежные проекты и стимулирует переход к более устойчивой зеленой экономике, которая поможет миру ограничить глобальное потепление.

Материал предоставлен проектом "+1".