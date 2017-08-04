Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Интернет-платформа поможет инвесторам выбирать экологичные проекты

Социальная ответственность
4 августа, 19:59 UTC+3

Evonet.com собирает информацию о климатической стратегии и рисках электроэнергетических и нефтегазовых компаний

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рixabay/5528859

Сайт Evonet.com (проект консалтинговой компании Evonet Energy) поможет инвесторам выбирать наиболее устойчивые энергетические  и нефтегазовые компании. Платформа собирает информацию о климатической политике, экологической стратегии, риск-менеджменте организаций и о тратах, связанных с окружающей средой и изменением климата, из различных финансовых документов, в том числе ежегодных отчетов Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом сообщает Environmental Leader.

"Инвесторы требуют все большей прозрачности от компаний о материальных рисках и практиках управления рисками, в частности, о тех, что связаны с изменениями климата. Но простых инструментов, помогающих инвесторам в сборе и оценке этой информации, нет", - рассказал глава Evonet Energy, исследователь возобновляемых источников энергии в Открытом университете в Милтон-Кинсе (Великобритания) Крис Моллер.

База данных Evonet.com содержит сведения об американских, азиатских и европейских электроэнергетических и нефтегазовых предприятиях. Платформа позволяет пользователю выбрать несколько корпораций и сравнить раскрытие информации.

"Инвесторы понимают, какие корпорации рассматривают изменение климата как финансовый риск, а какие нет" - добавил со-основатель Envonet Energy Грег Роджерс.

По данным доклада "Тренды устойчивости и отчетности в 2025 году - подготовка в будущему" (Sustainability and Reporting Trends in 2025 - preparing for the future) организации "Глобальная инициатива по отчетности", за последние 10 лет в условиях глобальных вызовов, в том числе изменения климата, спрос на информацию о корпоративной устойчивости со стороны инвесторов, кредиторов, страховщиков, потребителей заметно возрос.

Сведения о климатических стратегиях, технологических инновациях, политике в области равенства, прав человека позволяют заинтересованным сторонам оценить перспективы, риски и возможности компаний. Также эта информация дает возможность вкладывать капитал в надежные проекты и стимулирует переход к более устойчивой зеленой экономике, которая поможет миру ограничить глобальное потепление.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
2
"Надежда есть": спасательные работы на руднике в Якутии продолжаются
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Заблокировавшему вирус WannaCry программисту может грозить до 40 лет тюрьмы
6
Дебютный альбом сына Виктора Цоя выйдет 3 сентября
7
РФ оставляет за собой право на ответные меры в связи с новыми санкциями ЕС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама