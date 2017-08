Иммунные клетки укажут на вероятность возвращения рака

Специалисты Института исследований рака (Institute of Cancer Research) разработали компьютерный инструмент, который анализирует концентрацию иммунных клеток и их расположение относительно опухоли и на основе полученных данных определяет вероятность рецидива рака молочной железы. О результатах исследования, опубликованного в журнале Journal of the National Cancer Institute, сообщает The Independent.

Работа финансируется Центром биомедицинских исследований (NIHR Biomedical Research Centre), Институтом исследования рака, английской благотворительной организацией, занимающейся исследованиями рака груди Breast Cancer Now, исследовательской организацией Cancer Research UK и независимым международным благотворительным фондом Wellcome Trust.

Команда специалистов под руководством доктора Иньинь Юань (Yinyin Yuan) изучила образцы тканей почти 1,2 тыс. женщин с наиболее распространенной эстроген-чувствительной формой рака молочной железы. Это одна из наиболее часто диагностируемых форм заболевания, которая хорошо поддается лечению. Однако если рецидив случается приблизительно через пять лет, возрастает риск смерти пациентки. Ученые установили, что в случае если иммунные клетки группируются вокруг опухоли, рецидив заболевания может произойти через пять лет в 23% случаев и через десять лет - в 25%.

"В случаях наиболее распространенного эстроген-рецептор положительного (ER-положительный) рака молочной железы присутствие "горячих точек" - сгруппированных в опухоли имунных клеток - указывало на повышенный риск рецидива после лечения гормонами", - рассказала Иньинь Юань.

"Исследование показывает, что имунная система играет ключевую роль в том, как рак груди реагирует на гормональное лечение", - добавил исполнительный директор Института исследований рака профессор Пол Воркмен.

Специалисты планируют провести больше тестов, чтобы убедиться в эффективности нового метода. Ученые надеются, что в будущем технология позволит предсказать, как пациенты будут реагировать на иммунотерапию (молодое направление лечение рака, предполагает введение в организм биологических препаратов, которые активизируют иммунную систему), а также сократить число направлений на химиотерапию.

Самая распространенная форма рака

По данным благотворительной организации, каждые 45 минут в мире умирает женщина со злокачественной опухолью груди. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак молочной железы - самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин в развитых и развивающихся странах и пятая наиболее распространенная причина смерти женщин от рака.

По данным Международного фонда исследований рака (World Cancer Research Fund International), около 1,7 млн раковых опухолей выявили в 2012 году (12% всех новых случаев заболевания раком и четверть случаев заболевания раком среди женщин). Чаще всего онкологию диагностируют в период менопаузы. К развитию рака склонны женщины с поздней остановкой менструальных циклов, бездетные или родившие первенца после 30. Гормональная терапия и оральные контрацептивы с эстрогеном и прогестероном, повышают риск развития онкологии.

По данным ВОЗ, самые высокие показатели заболеваемости наблюдаются в Северной Америке - 99,4 случаев на 100 тыс. человек. В Восточной Европе, Южной Америке, Южной Африке и Западной Азии коэффициенты заболеваемости - умеренные. Самые низкие наблюдаются в большинстве африканских стран. Однако число раковых пациентов в данных регионах растет.

До 80% пациентов удается спасти в Северной Америке, Швеции и Японии, до 60% - в странах со средним уровнем дохода, менее 40% - в странах с низким уровнем дохода. Низкие показатели выживаемости в менее развитых странах объясняются отсутствием программ по выявлению рака на ранних стадиях и оборудования для диагностики и лечения заболевания.

