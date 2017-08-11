Продолжительные засухи разрушают экосистемы

Экосистемы, не прошедшие полный цикл восстановления, в будущем начнут разрушаться из-за продолжительных и частых засух. К таким выводам пришла группа американских ученых, о результатах исследований которых со ссылкой на Nature сообщило издание Phys.org.

Ученые исследовали спутниковые данные о периодах протекания фотосинтеза растений - так можно судить о времени восстановления экосистем после засухи. Измерения проводились по индексу "осадки - испарение". Показатель учитывает температуру, влажность почвы, недавние осадки и потребность растений в воде.

"Было широко распространено убеждение, что после засухи все экосистемы восстанавливаются сразу же, как погода меняется и начинаются дожди", - говорит участник исследования, старший преподаватель Университета Юты (США) Уильям Андерег.

Оказалось, что окончание периода засухи и дождливая погода не сразу помогают природе вернуться в нормальное состояние. В некоторых регионах мира растения не успевают восстановиться.

"Растения могут быть необратимо повреждены из-за пережитого при засухе стресса. Часть их системы водного баланса может быть повреждена, а ее восстановление занимает годы", - говорит Андерег.

Климатические прогнозы неутешительны: в будущем длительность засушливых периодов будет расти. Тогда, скорее всего, экосистемы не успеют оправиться до новой засухи и испытают то, что ученые назвали "двойным ударом", - когда повторная засуха наносит сокрушительный удар по еще не восстановившейся экосистеме.

Такое случилось в лесах Амазонки в 2005 и 2010 годах. Спутники показали, что за пять лет экосистема не успела восстановиться до новой засухи.

По словам Андерега, за восстановление экосистемы отвечает погода в конкретном регионе мира. Большей части областей требуется от полугода до года на восстановление. На примере Калифорнии ученые показывают, что дожди, пришедшие в регион после засухи, помогли экосистеме восстановиться. Однако, по словам исследователя, в штате остались места, где засуха вызвала необратимые повреждения.

Опасения вызывает ситуация в высоких арктических широтах, тропиках Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Там период восстановления экосистем занимает два года.

"Это вызывает беспокойство, поскольку в регионах хранятся самые большие запасы углерода", - говорит Андерег.

Разрушение экосистем лесов не даст природе справиться с выделяемым углекислым газом. Это, в свою очередь, повлияет на состояние климата, спровоцирует новые засухи и усугубит состояние экосистем.

Мировой климат

Опасения экологов оправданны, особенно в контексте погодных аномалий, с которыми столкнулось человечество в последние годы. По словам советника президента России по вопросам изменения климата Александра Бедрицкого, температурный контраст между полюсами и экватором уменьшается из-за потепления в Арктике. Погода резко меняется, увеличиваются региональные атмосферные процессы, поэтому районы переживают локальные природные катаклизмы. Об этом чиновник рассказал в июле 2017 года на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность".

Синоптики уже давно предсказывают, что жители Земли столкнутся с экстремальными погодными условиями. В 2016 году глобальная температура побила рекорд. По словам директора Всемирной программы исследований климата Дэвида Карлсона, эти изменения планетарного масштаба не поддаются объяснению метеорологов.

Однако одним из важных факторов остается деятельность человека. Из-за антропогенного воздействия леса страдают от изменений климата. При этом деревья, перерабатывая углекислый газ, могут нивелировать воздействие человека на климат. Гринпис России указывает на то, что целостность лесов оберегает климат планеты от разрушения, и выступает за сохранение крупных нетронутых лесов.

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