Эксперты выясняют этичность использования данных сканирования мозга в суде

Верховный суд Индии не исключает, что результаты сканирования мозга на "отпечаток знаний" могут быть использованы в качестве доказательств при расследовании преступлений. Так называемый отпечаток мозга, тест на знание вины, или тест на скрытую информацию, может свидетельствовать о наличии определенных знаний. Об этой технологии рассказывает газета The Independent.

В следственной практике существуют различные методы обнаружения ложных утверждений или скрытых знаний. Например, традиционный детектор лжи (или полиграф) основан на измерении физиологических реакций, таких как сердечный ритм, кровяное давление, расширение зрачка и потоотделение при ответе на прямые вопросы, такие как "вы убили свою жену?". В свою очередь, функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) сканирует мозг и регистрирует изменения его активности, когда человек говорит правду или лжет.

Развивать данную технологию начал в мае 1991 года американский радиолог из штата Массачусетс Кевин Квон, впервые заметивший в ходе МРТ изменение тока насыщенной кислородом крови в мозге пациентов при различных визуальных стимулах. В дальнейшем американские исследователи изучили, как мозг реагирует на уже знакомые ему факты. Например, человек украл голубой бриллиант, однако утверждает, что никогда раньше не видел алмаз. Эксперт при помощи вопросов и реакции на них мозга может выяснить знания подозреваемого о том, какой алмаз был украден, где он был украден и какие инструменты при этом использовались.

Электрические сигналы, указывающие на реакции головного мозга, регистрирует электроэнцефалография (ЭЭГ). Известные под общим названием "сигнал P300", эти реакции на вопросы или визуальные стимулы могут подтвердить, что индивид распознает определенные фрагменты информации как знакомые. Некоторые вопросы нейтральны по содержанию и используются в качестве контрольных, в то время как другие исследуют информацию о фактах, связанных с преступлением.

Реакция "P300" обычно происходит примерно через 300-800 миллисекунд после вопроса. Утверждается, что тестируемые будут реагировать на раздражитель прежде, чем смогут скрыть свой ответ. Если мозг определенным образом реагирует на факты, которыми может располагать только исполнитель преступления, то тест считается достаточно точным для обнаружения этого скрытого знания. Сторонники технологии утверждают, что это дает гораздо более убедительные доказательства, чем оценка ответов людьми.

Как отмечает Independent, такого рода улики не рассматриваются английскими судами, однако в Индии дела обстоят иначе. На основании результатов сканирования жительница Мумбаи Адити Шарма была осуждена за убийство своего жениха. Решение, однако, было обжаловано; при повторном рассмотрении девушка была оправдана. При повторном исследовании оказалось, что набором специфических знаний о преступлении владели и другие люди. Поэтому результаты МРТ и энцефалограммы - это скорее свидетельство об информированности, чем о виновности подозреваемого.

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