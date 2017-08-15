Власти Колумбии предоставят работу бывшим повстанцам

Власти Колумбии планируют расширить ареал заповедных территорий страны и передать ответственность за их сохранность бывшим участникам Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК). Об этом рассказывает сообщество Earth Journalism Network.

"Мы должны поставить наши экологические цели в новом контексте, в контексте реализации мирного процесса", - заявил министр окружающей среды и устойчивого развития Колумбии Луис Гильберто Муриль.

В 2016 году было подписано мирное соглашение между правительством Колумбии и ФАРК, документ символизировал завершение 53-летней гражданской войны между леворадикальной повстанческой группировкой Колумбии и официальными властями. В обществе возник вопрос о социализации бывших партизан. По мнению министра, вовлечение бывших повстанцев в охрану природы поможет интегрировать их в общество. В частности, бывших военных привлекают к разминированию территорий, которые в настоящий момент недоступны из-за огромного количества мин.

В 2010 году на территории Колумбии почти 13 млн га занимали особо охраняемые природные территории, в планах правительства страны в ближайшее время увеличить их площадь до 26 млн га.

"Это нелегкое решение для правительства, когда существует множество ожиданий от возможности добычи нефти и эксплуатации шахт. Пока мы заморозили экономическое использование многих районов, богатых природными ресурсами, такими как нефть и полезные ископаемые", - признался Мурийо.

Между тем существенное сокращение природоохранного бюджета в Колумбии вызывает сомнения в возможности финансирования новой деятельности бывших повстанцев. По словам министра, в послевоенной Колумбии задача по сохранению окружающей среды будет возложена преимущественно на крупные компании. При этом чиновник опасается, что крупный бизнес может не поддержать экологические амбиции страны.

Колумбия - вторая в мире страна по уровню биоразнообразия после Бразилии. По состоянию на 2016 год здесь было зарегистрировано более 56 тыс. видов, 9 тыс. из которых - эндемики (виды, обитающие на относительно небольших географических областях).

Согласно исследованию, проведенному Берлинским университетом имени Гумбольдта, более 2,5 тыс. видов флоры и фауны страны находится под угрозой исчезновения вследствие обезлесения. Колумбия также считается ареной крупнейших экологических войн - согласно Global Witness, в 2016 году здесь было убито 37 активистов - защитников природы.

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