Создание морских заповедников позволит не ограничивать промысел

Исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Дейвисе, показало, что создание морских заповедников может существенно увеличить добычу промысловых видов рыб. О статье, вышедшей в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, рассказал портал Phys.org.

"Наши модели показывают, что создание морских заповедников - это беспроигрышный вариант, - заявил ведущий автор исследования Алан Гастингс. - Вы можете вылавливать столько рыбы, сколько хотели бы, в то же время не ставя под удар малочисленные виды".

Морские заповедники могут стать полезным инструментом для восстановления популяции редких и непромысловых видов. В частности, этот метод можно применить на месте промысла донных рыб у западного побережья США, где ресурсы только недавно начали восстанавливаться после истощения.

Согласно закону морские заповедники входят в сеть Морских охраняемых природных акваторий, однако в отличие от последних, где человеческая деятельность может быть частично разрешена, в морских заповедниках любой промысел находится под запретом.

Согласно исследованию американских ученых, создание заповедников в океанах позволит рыбакам вылавливать большее количество промысловых рыб, в то время как более малочисленные популяции уязвимых видов, которые часто случайно попадают в сети вместе с промысловыми видами (так называемый прилов), будут восстанавливаться. Как утверждают авторы работы, создание морских заповедников - это более эффективный метод восстановления популяции, чем ограничения вылова.

Проблема непреднамеренного вылова - одна из серьезнейших проблем современного рыболовства. Например, в начале нынешнего века промысел, который развивался у западного побережья США, значительно сократился. Рыбаки были вынуждены уменьшить объемы вылова даже тех видов, которые находятся в избытке, так как вместе с ними в сети попадались редкие виды.

По данным ООН, в мире на грани истощения находятся 90% промысловых зон. Вместе с тем рыба - это ценный источник белка для миллионов людей по всему миру. Так, потребность в около 20% протеина, потребляемого человечеством, удовлетворяется за счет рыбных ресурсов. По прогнозам всемирной сельскохозяйственной организации спрос на рыбу к 2025 году возрастет на 17%.

