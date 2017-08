Великобританию признали крупнейшим экспортером слоновой кости

Великобритания оказалась крупнейшим экспортером слоновой кости в 2010-2015 годы. Поставки драгоценного материала шли в основном в материковый Китай и Гонконг, который называют центром контрабанды. Великобритания продавала на 370% больше слоновой кости, чем следующие за ней США. Такие данные обнародовали специалисты Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES). Об этом сообщает The Guardian.

"Масштабная торговля, которая проходит через Великобританию - позор всем нам. Она формирует и поддерживает рынок, который необходимо закрыть. Правительству необходимо осознать, что на наших глазах сотни слонов во многих странах могут исчезнуть. Мы должны заявить, что это неприемлемо", - отметила член Европейского парламента от Великобритании Катарина Бирдер.

Международная торговля слоновой костью запрещена CITES с 1989 года. Однако международные правила разрешают Великобритании и другим странам легальный экспорт слоновой кости, которая признана "обработанной" до 1976 года. Антикварные товары из слоновой кости, созданные в 1947 году, например, бильярдные шары, ключи для фортепиано и шахматные фигуры сертификатов не требуют. Эксперты утверждают, что такое исключение дает возможность поставлять материал на рынок. К тому же в июле ЕС запретил экспорт "сырой" слоновой кости - целых клыков и фрагментов слоновой кости. Как опасаются эксперты, контрабандисты будут распиливать товары.

"Бешеный спрос на кость и английская торговая система открывает возможности для "отмывания" незаконной слоновой кости как внутри страны, так и на международном уровне", - отметила Бирдер.

По данным представителя Департамента по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозайству Великобритании, в 2014 году страна инвестировала £26 млн в борьбу с торговлей слоновой костью. Согласно официальному сайту правительства Великобритании, в 2016 году страна обязалась направить £13 млн на меры по борьбе с незаконной торговлей объектами дикой природы по всей цепочке поставок.

Великобритания планирует в сотрудничестве с Китаем обучать пограничные войска в южной части Африки выявлять контрабандистов, скрытые продукты дикой природы и предотвращать незаконный вывоз товаров; готовить специальное подразделение борцов с браконьерами в ключевых странах, отслеживать преступников и привлекать к ответственности; вложить £4 млн в международные организации (CITES, Управление ООН по наркотикам и преступности). Кроме того, Великобритания планирует объединиться со вьетнамскими авиалиниями и аэропортами, чтобы перехватывать контрабандистов; направить часть средств в Интерпол, отслеживать и перехватывать незаконные поставки слоновой кости, рога носорога и других незаконных товаров из дикой природы.

В 2015 году Консервативная партия Великобритании обещала "настоять на полном запрете продажи слоновой кости". Однако позже вычеркнула эту инициативу из официального манифеста. В июле 2017 году министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон (член Консервативной партии) возвратился к прежней позиции. "Мы привержены идее правительства запретить продажу слоновой кости в этой стране, и это то, что мы намерены преследовать", - сказал он.

По словам исполнительного директора организации по защите дикой природы Tusk, Чарли Мэйхью (Charlie Mayhew), страна будет опозорена в случае отказа от запрета торговли, учитывая, что в следующем году Лондон принимает международную конференцию по вопросам прекращения незаконной торговли дикими животными.

"Крайне важно, чтобы мы продемонстрировали всему миру, что Великобритания, являясь крупнейшим экспортером слоновой кости в ЕС, сумела закрыть рынки", - заявил активист.

По словам исполнительного директора Агентства экологических исследований (Environmental Investigations Agency) Мари Райс (Mary Rice), стране необходимо незамедлительно прекратить выдачу разрешений на экспорт слоновой кости, в том числе в знак солидарности с правительствами Гонконга и Китая, которые взяли обязательство закрыть внутренние рынки слоновой кости. Торговлю слоновой костью на внутренних рынках Китая запретят к концу 2017 года.

"Экспортные поставки слоновой кости из Великобритании стимулирует мировой спрос, особенно в Гонконге и Китае - двух крупнейших рынках сбыта легальной и незаконно добытой кости", - считает Райс.

По данным международной природоохранной организации WildAid, до 33 тыс. слонов ежегодно отстреливаются из-за кости и бивней. По примерным подсчетам экспертной группы по африканским слонам Международного союза охраны природы и природных ресурсов (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN), опубликованным в докладе 2016 года "Положение африканского слона", в Африке осталось чуть более 415 тыс. особей животного. По данным Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, в мире оставалось до 52 тыс. азиатских слонов.

