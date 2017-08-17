Эксперты: наводнения приводят к обмелению рек

Климатические изменения, приводящие к наводнениям и катаклизмам в городах, одновременно вызывают обмеление речных систем и пересыхание почв в сельскохозяйственных регионах. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), проведя мониторинг количества осадков к уровню воды в 50 000 рек 160 стран мира. По их данным, несмотря на интенсивность осадков, уровень воды в речных системах не увеличился. О результатах исследования, опубликованного The Nature Scientific Reports, пишет издание AFP.

"Обильные осадки выпадают и остаются в почве. Это уменьшает пропорции воды в речных системах", - пояснил профессор гидрологии Университета Нового Южного Уэльса Ашиш Шарма.

По словам ученого, разовые масштабные наводнения повышают уровень рек, но повторяющиеся наводнения и обильные осадки не влияют на уровень грунтовых вод.

Перспектива обмеления рек угрожает производительности сельского хозяйства. Испарения высушивают плодородные почвы задолго до того, как пойдет новый дождь. Засухи наносят урон урожаям и разведению скота. На фоне прогнозов увеличения численности населения планеты в течение следующих 20 лет до 9 млрд человек будущее сельского хозяйства вызывает у ученых серьезные опасения.

"Это двойной удар. С одной стороны, растет миграция людей в города, с другой - требуется адекватное состояние речных систем, чтобы снабдить сельское хозяйство достаточным количеством воды и прокормить растущее население городов", - говорит один из авторов исследования Кондрад Васко из Университета Нового Южного Уэльса.

В противоположность тому, как земли сельской местности теряют влагу из-за изменений климата, города страдают от избытка воды. В своей работе австралийские ученые указывают, что городская инфраструктура априори хуже справляется с осадками из-за меньшей площади открытой земли, которая впитывает воду.

"Нам нужно адаптироваться к новой реальности, - сказал Шарма. - Вероятно, нам нужно сделать то, что было сделано раньше в местах непригодных для жизни: построить плотины, водохранилища, чтобы регулировать доступ к воде".

Решением проблемы могут стать грамотные инженерные решения. Авторы исследования считают, что строительство новых плотин и водохранилищ может взять на себя проблему регулирования потоков воды в случае сильных осадков.

"Есть примеры удачных инженерных решений в Аризоне, Калифорнии, Нидерландах. Или система водохранилищ и гидроэлектростанций в Австралии "Снежные горы". Мы понимаем, что природа функционирует без учета того, какое место хочет занимать человек. Исходя из этого, надо искать новые инженерные решения", - добавил Шарма.

Борьба со стихией

Человечество все сильнее страдает от сильных ливней и наводнений. По данным, представленным на съезде Европейского союза наук о Земле, с 1900 по 2015 год причиной 40% экономического ущерба от стихии были наводнения. В 2013 году, к примеру, суммарный ущерб составил $50 млрд. Эта цифра удвоится в два последующих десятилетия.

Недавние события в Приморье также показали разрушительную силу стихии. По словам губернатора края Владимира Миклушевского, урон, нанесенный только сельскому хозяйству из-за наводнения составил около 133 млрд рублей, пишет Росбалт.

Некоторые страны и города принимают превентивные меры в борьбе со штормами и наводнениями. Например, в Нидерландах (от наводнений страна понесла урон свыше €100 млрд) борются с наводнениями тремя способами. На дюнах и пляжах расширяют площадь суши, используя песок. Русла рек расширяют, чтоб не допустить разлива. Общая протяженность дамб в стране составляет почти 18 тыс. км. По данным Euronews, Нидерландам удалось заработать €7 млрд на предоставлении своих технологий другим государствам.

Знаменитые защитные сооружения от наводнений есть и в Санкт-Петербурге. Там протяженность дамб составляет 23,4 км. Уже неоднократно система спасала северную столицу от затоплений.

Опираясь на анализ бедствий в прошлом, Китай в начале 2017 года объявил о том, что в строительство защитных сооружений в стране будет вложено $130 млрд. Министр водного хозяйства страны Чэнь Лэй сообщил о том, что в течение пяти лет в стране будут реализованы 15 новых проектов.

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