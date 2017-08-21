Новый вид мозговых имплантатов тестируют в Гарварде

Специалисты Гарвардской медицинской школы начали испытания нового вида имплантата, который устанавливается на поверхности мозга, сообщил MIT Technology Review.

Множество микроскопических спиралей толщиной с волос внутри устройства генерируют мощное магнитное поле, чтобы вызывать электрическую активность в конкретных участках мозговой ткани. Тестирование проводится на обезьянах. Вживленное устройство стимулирует зрительную кору мозга животных, чтобы спровоцировать мозговую активность, которую обычно активируют сигналы, подаваемые глазом. Проект получил грант BRAIN, учрежденный экс-президентом США Бараком Обамой.

Ранее исследователи уже добились успехов в подобных экспериментах: например, парализованный человек смог сделать глоток кофе, используя роботизированную руку, а люди, лишенные зрения, могли видеть вспышки света. Однако используемые при этом имплантированные электроды в конце концов выходят из строя, так как рубцовые ткани ухудшают их электрическое соединение с клетками мозга. Ученые Гарварда рассчитывают решить эту проблему, используя спирали, которые воздействуют на клетки с помощью магнитного поля, а не электрического тока.

"Мы надеемся, что в итоге обезьяны смогут перемещаться по лабиринту, просто воспринимая свет, темноту или основные геометрические узоры", - говорит Бернард Касс, научный сотрудник исследовательского института PARC, где был изготовлен новый имплантат.

Разработку также тестируют на мышах в клинике Massachusetts General Hospital. В декабре клиника опубликовала результаты тестов, показывающие, что крошечные спирали могут провоцировать движения усов у животных, стимулируя нейроны в их мозге. По мнению доцента Калифорнийского университета в Сан-Диего Тодд Коулман, разработку можно применять не только для стимулирования мозга, но и, например, для активации пищеварительной системы.

Мозговые имплантаты также разрабатываются для улучшения памяти и повышения обучаемости у людей с нарушениями развития - этим, в частности, занимается американский стартап Kernel. Ученые уже начали испытания на людях. Вводимый испытуемым микрочип стимулирует работу нейронов, отвечающих за преобразование информации в долгосрочные воспоминания.

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