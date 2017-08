Загрязнения воздуха могут провоцировать болезнь Альцгеймера

Загрязненный воздух может оказывать влияние на работу мозга человека, ускорять когнитивное старение, повышать риск заболеваемости болезнью Альцгеймера и быть причиной 21% всех случаев деменции в мире. К такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Калифорнии (USC).

Как пишет Science, журнал Американской ассоциации содействия развитию науки, ученым может потребоваться больше времени, чтобы окончательно доказать эту связь. Однако исследование USC - уже не первое, где устанавливается зависимость развития психических заболеваний и загрязненности воздуха. По данным университета в Торонто (Канада), у тех жителей провинции Онтарио, кто живет в 50 метрах от главных дорог (там уровень загрязнения воздуха в среднем в 10 раз выше) риск развития деменции на 12% выше, чем у тех, кто живет в 200 метрах и дальше.

Факторы окружающей среды могут также провоцировать иммунные нарушения у людей с генетической предрасположенностью. Об этом заявил гастроэнтеролог Гил Каплан из исследовательского Университета Калгари (Канада) порталу Ensia. Определение этих факторов позволит ученым разработать более эффективные методы лечения и профилактики заболеваний.

"В большинстве случаев мы не знаем точно, почему иммунная система выходит из строя", - сказал порталу иммунолог Майкл Поллард из Научно-исследовательского института Скриппса (США). Ученые предполагали, что у тех, кто работает в местах с большим скоплением кварцевой пыли, выше заболеваемость аутоиммунными ревматическими заболеваниями, в том числе ревматоидным артритом, волчанкой и склеродермией, пишет Ensia.

Однако эпидемиолог из Университета Макгилла (Канада) Саша Бернатски утверждает, что контакт с кварцевой пылью - редкость и не может быть причиной заболеваемости для большинства людей. Бернатски полагает, что причиной иммунных расстройств может быть сжигание топлива. В своем исследовании "Загрязнение воздуха тонкодисперсными частицами, двуокись азота и систематические аутоиммунные ревматические заболевания в Калгари, провинция Альберта" она доказала связь между воздействием загрязненного воздуха и заболеваемостью в канадских провинциях Альберта и Квебек.

В работе говорится, что мелкие частицы загрязненного воздуха могут вызывать воспалительные процессы, которые потенциально приводят к аномальному ответу иммунной системы.

Антропогенные факторы могут приводить к развитию не только аутоиммунных заболеваний, но и воспалительных заболеваний кишечника. Такой вывод содержится в исследовании, опубликованном в The American Journal of Gastroenterology. Уровень подобных расстройств в Великобритании и урбанизированных регионах Азии стал выше по мере развития городов и изменения пищевых привычек, утверждают авторы исследования в The Lancet Gastroenterology&Hepatology. Это происходит из-за того, что в организмах людей, подверженных иммуноопосредованным болезням, нарушен баланс защитных и вредоносных бактерий.

В 44 городах России степень загрязнения воздуха оценивается как высокая и очень высокая. В них проживает 17,1 млн человек, что составляет 17% городского населения страны. Эти данные представлены в государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году".

Материал предоставлен проектом "+1".