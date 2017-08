Переход на электромобили не гарантирует чистоты воздуха

Проблему загрязнения воздуха решит только полное отсутствие механического транспорта в городах, заявил главный советник правительства Великобритании и председатель Комитета по вопросам медицинского воздействия загрязнителей воздуха (Committee on the Medical Effects of Air Pollutants) Фрэнк Келли, сообщает The Guardian.

Ранее министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув объявил, что к 2040 году бензиновые и дизельные автомобили заменят электрокары - что вызвало возмущение автовладельцев.

Заявление Фрэнка Келли еще более осложнило положение британского правительства. По его словам, электромобили (которые воспринимаются как "зеленая" альтернатива автотранспорту, поскольку не производят выхлопных газов), все равно загрязняют воздух большим количеством мелких частиц, которые образуются в результате износа шин.

Токсичный воздух вызывает в Великобритании 40 000 ранних смертей в год. По оценкам Королевского колледжа врачей, от загрязнения воздуха выхлопными газами ежегодно умирает 23,5 тысячи человек, от загрязнения мелкими частицами - еще 29 тысяч.

Законный предел содержания в воздухе таких частиц в Англии и Уэльсе в 2,5 раза превышает норму, установленную в 2005 году руководящими принципами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет The Guardian.

В правительстве изданию заявили, что борьба с загрязнением воздуха является одним из его приоритетов: "Мы выделили 3 млрд фунтов стерлингов ($3,9 млрд), чтобы помочь городам и другим населенным пунктам принять меры против вредных выбросов диоксида азота, которые производит дизельный транспорт".

В следующем году правительство намерено опубликовать стратегию "чистого воздуха", которая будет посвящена другим источникам загрязнения.

