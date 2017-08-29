Индийский стартап учит жителей играть на рынке ценных бумаг

Стартап Kredent InfoEdge, основанный в Калькутте, предлагает жителям Индии пройти курсы финансовой грамотности. Обучение принципам работы с финансовыми рынками проводится на офлайн- и онлайн-курсах, а также посредством мобильной платформы. О проекте пишет портал Economic Times. Курсы в основном ориентированы на студентов, обучающихся на факультетах коммерции, менеджмента и бизнеса.

В настоящее время в академии учится более 10 тыс. студентов. Идея создания проекта в 2006 году появилась у Вивека Баджаджа (Vivek Bajaj), аналитика по сырьевым товарам в финансовой группе JM Financials. Когда Баджадж набирал сотрудников в отдел торговых операций, он решил создать учебную академию, чтобы привлечь новые таланты. Сначала были созданы очные курсы, однако в 2015 году Баджадж решил охватить больше студентов через онлайн-среду и создал платформу Elearnmarkets.com. На ней представлено более ста курсов, а также проводятся видеоконференции.

"Мы, однако, вскоре поняли, что нам нужен базовый аналитический инструмент, который поможет людям понимать рыночные данные. Вот почему в 2016 году мы решили запустить StockEdge", - сказал Баджадж. StockEdge - это мобильное приложение, которое, помимо обучения, помогает пользователю управлять личными финансами: программа отслеживает состояние акций и позволяет владельцу смартфона выступать в качестве трейдера или инвестора.

Проблема финансовой грамотности

Эксперты обращают внимание на то, что люди разных возрастов могут демонстрировать разный уровень финансовой грамотности. Опрос, проведенный Университетом Джорджа Вашингтона, показал, что только около 8% миллениалов (поколение людей, родившихся с 1981 по 2000 год) обладают "высоким уровнем знаний о личных финансах". Около четверти респондентов продемонстрировали базовые знания. При этом приблизительно 70% людей, которые принимали участие в исследовании, считали, что их навыки распоряжения финансами находятся на высоком уровне.

Исследователи объяснили отсутствие знаний о личных финансах у современной молодежи особой сложностью современной жизни: миллениалам приходится одновременно заботиться о том, чтобы сохранить работу, наращивать квалификацию, выплачивать кредит (часто образовательный), налаживать личную жизнь, планировать семью, арендовать или приобретать недвижимость.

Второе объяснение, предложенное исследователями, заключается в системе образования в современной начальной школе, где наряду с основными предметами необходимо формировать у детей знания и навыки ведения личных финансов.

Как отмечает Forbes, стать финансово грамотным можно в любом возрасте. Для этого эксперты советуют установить приложение, которое позволит делать накопления. При помощи современных программ можно легко отслеживать доходы и расходы, а также автоматизировать перевод части каждой зарплаты на долгосрочный сберегательный счет.

Следующий совет экспертов - определить свою "финансовую личность" и то, как она влияет на жизненный выбор. Для этого рекомендуется пройти тест или опрос, чтобы понять свое финансовое поведение, и, исходя из этого, планировать будущее.

В завершение эксперты предлагают учитывать каждый приходящий и уходящий доллар. Чтобы подсчитывать доходы и расходы, эксперты рекомендуют создать электронную таблицу, сохранять все чеки, сравнивать коммунальные платежи за текущий месяц и прошлый.

"Нет ничего в отслеживании расходов, что требует таланта или высоких технологий. Препятствие чаще всего связано с ленью", - отметили в Forbes.

Руководитель управления инвестиционных продуктов и финансового консультирования "Ситибанка" Михаил Знаменский не считает, что миллениалы менее финансово грамотны, чем, например, их родители.

"В странах с развивающимися экономиками миллениалы более финансово грамотны в силу большей доступности информации. Сейчас, с развитием интернета, возникшей модой на профессии в банковской и инвестиционной сферах, молодое поколение становится финансово грамотным. В то же время, если говорить о ситуации в развитых странах, я скорее соглашусь с тем фактом, что молодое поколение в меньшей степени финансово подковано. Думаю, это связано с тем, что беби-бумеры (представители поколения, которые родились в период увеличения рождаемости) получали колоссальное количество информации: развитый банковский сектор, массовое кредитование и ипотечная активность, семейные финансовые советники и давно существующая культура инвестирования и ведения семейного бюджета. Сейчас миллениалы менее охотно вникают в принципы ведения домашнего бюджета и все позже покидают родительский дом", - сказал "+1" эксперт.

В июле стало известно, что Россия заняла девятое место в рейтинге финансовой грамотности населения стран G20. В исследовании, проведенном Организацией экономического сотрудничества и развития, оценивались финансовые знания, установки и поведение респондентов. Россияне набрали 12,2 балла из 21 возможного. Наиболее финансово грамотными оказались жители Франции, набравшие 14,9 балла.

Материал предоставлен проектом "+1".