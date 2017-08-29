Индийский стартап учит жителей играть на рынке ценных бумаг

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Стартап Kredent InfoEdge, основанный в Калькутте, предлагает жителям Индии пройти курсы финансовой грамотности. Обучение принципам работы с финансовыми рынками проводится на офлайн- и онлайн-курсах, а также посредством мобильной платформы. О проекте пишет портал Economic Times. Курсы в основном ориентированы на студентов, обучающихся на факультетах коммерции, менеджмента и бизнеса.
В настоящее время в академии учится более 10 тыс. студентов. Идея создания проекта в 2006 году появилась у Вивека Баджаджа (Vivek Bajaj), аналитика по сырьевым товарам в финансовой группе JM Financials. Когда Баджадж набирал сотрудников в отдел торговых операций, он решил создать учебную академию, чтобы привлечь новые таланты. Сначала были созданы очные курсы, однако в 2015 году Баджадж решил охватить больше студентов через онлайн-среду и создал платформу Elearnmarkets.com. На ней представлено более ста курсов, а также проводятся видеоконференции.
"Мы, однако, вскоре поняли, что нам нужен базовый аналитический инструмент, который поможет людям понимать рыночные данные. Вот почему в 2016 году мы решили запустить StockEdge", - сказал Баджадж. StockEdge - это мобильное приложение, которое, помимо обучения, помогает пользователю управлять личными финансами: программа отслеживает состояние акций и позволяет владельцу смартфона выступать в качестве трейдера или инвестора.
Эксперты обращают внимание на то, что люди разных возрастов могут демонстрировать разный уровень финансовой грамотности. Опрос, проведенный Университетом Джорджа Вашингтона, показал, что только около 8% миллениалов (поколение людей, родившихся с 1981 по 2000 год) обладают "высоким уровнем знаний о личных финансах". Около четверти респондентов продемонстрировали базовые знания. При этом приблизительно 70% людей, которые принимали участие в исследовании, считали, что их навыки распоряжения финансами находятся на высоком уровне.
Исследователи объяснили отсутствие знаний о личных финансах у современной молодежи особой сложностью современной жизни: миллениалам приходится одновременно заботиться о том, чтобы сохранить работу, наращивать квалификацию, выплачивать кредит (часто образовательный), налаживать личную жизнь, планировать семью, арендовать или приобретать недвижимость.
Второе объяснение, предложенное исследователями, заключается в системе образования в современной начальной школе, где наряду с основными предметами необходимо формировать у детей знания и навыки ведения личных финансов.
Как отмечает Forbes, стать финансово грамотным можно в любом возрасте. Для этого эксперты советуют установить приложение, которое позволит делать накопления. При помощи современных программ можно легко отслеживать доходы и расходы, а также автоматизировать перевод части каждой зарплаты на долгосрочный сберегательный счет.
Следующий совет экспертов - определить свою "финансовую личность" и то, как она влияет на жизненный выбор. Для этого рекомендуется пройти тест или опрос, чтобы понять свое финансовое поведение, и, исходя из этого, планировать будущее.
В завершение эксперты предлагают учитывать каждый приходящий и уходящий доллар. Чтобы подсчитывать доходы и расходы, эксперты рекомендуют создать электронную таблицу, сохранять все чеки, сравнивать коммунальные платежи за текущий месяц и прошлый.
"Нет ничего в отслеживании расходов, что требует таланта или высоких технологий. Препятствие чаще всего связано с ленью", - отметили в Forbes.
Руководитель управления инвестиционных продуктов и финансового консультирования "Ситибанка" Михаил Знаменский не считает, что миллениалы менее финансово грамотны, чем, например, их родители.
"В странах с развивающимися экономиками миллениалы более финансово грамотны в силу большей доступности информации. Сейчас, с развитием интернета, возникшей модой на профессии в банковской и инвестиционной сферах, молодое поколение становится финансово грамотным. В то же время, если говорить о ситуации в развитых странах, я скорее соглашусь с тем фактом, что молодое поколение в меньшей степени финансово подковано. Думаю, это связано с тем, что беби-бумеры (представители поколения, которые родились в период увеличения рождаемости) получали колоссальное количество информации: развитый банковский сектор, массовое кредитование и ипотечная активность, семейные финансовые советники и давно существующая культура инвестирования и ведения семейного бюджета. Сейчас миллениалы менее охотно вникают в принципы ведения домашнего бюджета и все позже покидают родительский дом", - сказал "+1" эксперт.
В июле стало известно, что Россия заняла девятое место в рейтинге финансовой грамотности населения стран G20. В исследовании, проведенном Организацией экономического сотрудничества и развития, оценивались финансовые знания, установки и поведение респондентов. Россияне набрали 12,2 балла из 21 возможного. Наиболее финансово грамотными оказались жители Франции, набравшие 14,9 балла.
Материал предоставлен проектом "+1".