Повышение уровня моря удвоит частоту наводнений

Через несколько десятилетий уровень моря может подняться на 5-10 см, что вызовет удвоение числа наводнений на тихоокеанских островах, в Сан-Франциско (США), Мумбае (Индия), Хошимине (Вьетнам), Абиджане (Кот-д'Ивуар) и других тропических регионах. К таким выводам пришла международная группа специалистов из Центрa изучения тихоокеанского побережья и моря в составе Геологической службы США (Geological Survey, Pacific Coastal & Marine Science Center), Иллинойсского университета в Чикаго (University of Illinois at Chicago) и Гавайского университета в Маноа (University of Hawaii at Manoa, Honolulu). Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports Journal, сообщает The Guardian.

Уровень моря ежегодно повышается на 4 мм из-за таяния льдов Антарктиды и Гренландии. К 2050 году он может вырасти на 10-20 см, а к 2100-му - на метр, по прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), составленным в 2013 году, и на 2-3 метра - по более свежим оценкам.

По мнению руководителя исследования, специалиста Иллинойсского университета в Чикаго Шона Витусека (Sean Vitousek), избежать повышения уровня моря невозможно. "Чтобы предотвратить частые затопления, жителям побережий придется адаптироваться", - говорит профессор Томас Валь (Thomas Wahl), изучающий прибрежные риски в Университете Центральной Флориды (University of Central Florida).

Как установили ученые из Массачусетского технологического института и Университета Саймона Фрейзера, море будет расширяться, даже если страны к середине века сократят выбросы парниковых газов до нуля. Однако этот процесс можно замедлить, и, в частности, этому способствует Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.

В России частые затопления угрожают Санкт-Петербургу, расположенному на берегах Финского залива (Балтийское море). По прогнозам специалиста НИИ Генплана Санкт-Петербурга Артема Павловского, уровень воды в заливе вырастет на 5-8 см к 2050 году и на 11-12 см - к 2100-му. С 1979 по 2008 год в городе было зарегистрировано 63 наводнения, что почти вдвое больше, чем за предыдущие 30 лет.

Материал предоставлен проектом "+1".