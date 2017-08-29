Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Повышение уровня моря удвоит частоту наводнений

Социальная ответственность
29 августа, 17:33 UTC+3

Первыми от затоплений пострадают жители крупных городов Бразилии, Кот-д’Ивуара и тихоокеанских островов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рixabay/unserekleinemaus

Через несколько десятилетий уровень моря может подняться на 5-10 см, что вызовет удвоение числа наводнений на тихоокеанских островах, в Сан-Франциско (США), Мумбае (Индия), Хошимине (Вьетнам), Абиджане (Кот-д'Ивуар) и других тропических регионах. К таким выводам пришла международная группа специалистов из Центрa изучения тихоокеанского побережья и моря в составе Геологической службы США (Geological Survey, Pacific Coastal & Marine Science Center), Иллинойсского университета в Чикаго (University of Illinois at Chicago) и Гавайского университета в Маноа (University of Hawaii at Manoa, Honolulu). Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports Journal, сообщает The Guardian.

Уровень моря ежегодно повышается на 4 мм из-за таяния льдов Антарктиды и Гренландии. К 2050 году он может вырасти на 10-20 см, а к 2100-му - на метр, по прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), составленным в 2013 году, и на 2-3 метра - по более свежим оценкам.

По мнению руководителя исследования, специалиста Иллинойсского университета в Чикаго Шона Витусека (Sean Vitousek), избежать повышения уровня моря невозможно. "Чтобы предотвратить частые затопления, жителям побережий придется адаптироваться", - говорит профессор Томас Валь (Thomas Wahl), изучающий прибрежные риски в Университете Центральной Флориды (University of Central Florida).

Как установили ученые из Массачусетского технологического института и Университета Саймона Фрейзера, море будет расширяться, даже если страны к середине века сократят выбросы парниковых газов до нуля. Однако этот процесс можно замедлить, и, в частности, этому способствует Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.

В России частые затопления угрожают Санкт-Петербургу, расположенному на берегах Финского залива (Балтийское море). По прогнозам специалиста НИИ Генплана Санкт-Петербурга Артема Павловского, уровень воды в заливе вырастет на 5-8 см к 2050 году и на 11-12 см - к 2100-му. С 1979 по 2008 год в городе было зарегистрировано 63 наводнения, что почти вдвое больше, чем за предыдущие 30 лет.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
15
Дети-аутисты могут социализироваться благодаря искусству и спорту
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ назначил временную администрацию в банке "Открытие"
2
Глава администрации Симферополя ушел в отставку по состоянию здоровья
3
Федун: ситуация с банком "Открытие" не отразится на его сотрудничестве с ФК "Спартак"
4
Волкер: США не намерены присоединяться к "нормандскому формату"
5
Украинские радикалы угрожают новой блокадой Донбасса
6
СМИ: вице-премьер Японии допустил, что мотивы Гитлера могли быть верными
7
РЖД в 2017 году сократят затраты на 65 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама