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Ученые призывают ограничить субсидии на биотопливо

Социальная ответственность
30 августа, 18:07 UTC+3

Работа электростанций на горючем из биомассы провоцирует глобальное потепление

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Материал из 1 страницы
© Wikimedia/NASA

Эксперты аналитического центра в области международных отношений Chatham House призывают Евросоюз ограничить субсидии на производство энергии из биомассы. Исследователи обнаружили, что электростанции, которые работают на растительном сырье, вреднее угольных. Об этом говорится в новой статье Chatham House.

Выбросы метана и углекислого газа от сжигания биомассы могут быть выше, чем от сжигания угля, утверждают ученые. Однако Евросоюз, согласно директиве о стимулировании использования энергии из возобновляемых источников (EU Renewable Energy Directive 2009/28/EC), признает эти выбросы нулевыми, полагая, что живые растения поглотят часть парниковых газов.

Новый доклад рекомендует изменить регулирование - в частности, разрешить производителям биотоплива использовать только те виды органических материалов, которые в процессе горения производят минимум углекислого газа, например, отходы лесозаготовливающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Исследование продолжило ряд докладов, в которых отмечается негативное влияние использования биотоплива на климат и окружающую среду. Например, "Влияние на жизненный цикл производства электричества из биомассы в 2020 году" (Life Cycle Impacts of Biomass Electricity in 2020), подготовленный Министерством энергетики и изменения климата Великобритании (Department of Energy & Climate Change), показывает, что выбросы углекислого газа от производства биоэнергии ниже, чем от сжигания угля, но выше, чем при использовании прочих возобновляемых ресурсов.

Материал предоставлен проектом "+1".

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