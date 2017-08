Выбросы угольных электростанций замедляют развитие детей

Воздух, загрязненный твердыми частицами угля, замедляет развитие плода. К таким выводам пришел доцент кафедры экономики и публичной политики Университета Карнеги-Меллона Эдсон Севернини.

Ученый проанализировал данные о новорожденных в долине реки Теннеси с 1980-х годов, когда компания Tennessee Valley Authority остановила в регионе две атомные станции - "Браунз-Ферри" (Browns Ferry Nuclear Power Plant) и "Секвойя" (Sequoyah Nuclear Generating Station) и увеличила мощность угольной станции The Paradise Fossil Plant. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Energy ("Природная энергия").

Севернини установил, что за 18 месяцев после закрытия АЭС концентрация твердых частиц в воздухе увеличилась на 27%. В то же время средний вес младенца уменьшился на 5,4%. Специалист утверждает, что новорожденный с такой массой тела впоследствии с большей вероятностью будет страдать неврологическими заболеваниями. У таких детей также отмечаются ослабленный иммунитет и более низкий уровень интеллекта. Вредные вещества в воздухе также могут вызвать гипертонию и преэклампсию у беременных и спровоцировать преждевременные роды.

По словам автора, исследование показывает, к каким последствиям могут привести намерения президентской администрации развивать угольную промышленность. С этими выводами согласны и другие специалисты. "Думаю, у нас достаточно аргументов против перехода на угольные электростанции. Было бы неплохо продвигать более чистые источники энергии", - отметила в интервью The Guardian профессор Центра эпидемиологии и скрининга (Center of Epidemiology and Screening) в Копенгагенском университете (University of Copenhagen) Мэри Педерсон.

Атомные электростанции "Браунз-Ферри" и "Секвойя" в США временно закрыли после аварии на АЭС "Три-Майл-Айленд" (Three Mile Island) в штате Пенсильвания в 1979 году. После 1990-х годов страна не строила реакторы. Новый энергоблок впервые за десятилетия ввели в эксплуатацию в 2016 году на станции "Уоттс-Бар" (Watts Bar Nuclear Generating Station), которая принадлежит Tennessee Valley Authority.

К 2020 году планировалось запустить еще четыре энергоблока на электростанциях "Вогль" (Vogtle) в штате Джорджия и "Ви-Си Саммер" (VC Summer) в Южной Каролине. Однако в связи с банкротством подрядчика Westinghouse Electric Company строительство могут отложить. По данным опроса, проведенного американским Институтом общественного мнения Гэллапа, 50% респондентов выступают против развития ядерной энергетики в стране.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа сняла запрет на добычу угля на федеральных землях, мотивируя это нехваткой рабочих мест в регионах. Greenpeace призывает отказаться от строительства АЭС и производить электроэнергию из возобновляемых источников. Статистика министерства энергетики США показывает, что в 2015-2016 годах в сфере солнечной энергетики были заняты 374 тысячи человек, тогда как в промышленности, основанной на ископаемом топливе, - чуть более 187 тысяч человек.

