Британских зайцев спасут посадки травы

Многолетнее травянистое растение мискантус (веерник), высаженное на сельскохозяйственных угодьях Великобритании, поможет поддержать сокращающуюся популяцию зайца-русака, считают ученые из Кембриджского университета (University of Cambridge), Университета Халла (University of Hull) и британского Открытого университета (The Open University). Об их исследовании, опубликованном в "Европейском журнале исследований дикой природы" (European Journal of Wildlife Research), сообщает BBC News.

По данным Объединенного комитета по охране природы Великобритании (The Joint Nature Conservation Committee, JNCC), численность зайцев в стране за 130 лет (с 1880 по 2010 годы) сократилась впятеро, до 800 тысяч особей.

Ученые следили за зайцами в графстве Норт-Йоркшир в течении сезона и обнаружили, что животные часто спят в зарослях мискантуса. Растение не встречается в дикой природе Великобритании, однако хорошо приживается при посадке. Его, в частности, сажают вблизи электростанций и используют в качестве биотоплива.

Сохранение зайца-русака - приоритетное направление "Плана действий по сохранению биоразнообразия Великобритании" (UK Biodoversity Action Plan). Стратегия разработана в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (Convention on Biological Diversity, CBD), которую страна подписала в 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Заяц также включен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN). В России он не относится к исчезающим видам, водится в Южной Сибири и на Дальнем Востоке.

Материал предоставлен проектом "+1".