Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британских зайцев спасут посадки травы

Социальная ответственность
1 сентября, 14:15 UTC+3

Ученые предлагают сажать мискантус для сохранения биоразнообразия

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рixabay/pirkkov

Многолетнее травянистое растение мискантус (веерник), высаженное на сельскохозяйственных угодьях Великобритании, поможет поддержать сокращающуюся популяцию зайца-русака, считают ученые из Кембриджского университета (University of Cambridge), Университета Халла (University of Hull) и британского Открытого университета (The Open University). Об их исследовании, опубликованном в "Европейском журнале исследований дикой природы" (European Journal of Wildlife Research), сообщает BBC News.

По данным Объединенного комитета по охране природы Великобритании (The Joint Nature Conservation Committee, JNCC), численность зайцев в стране за 130 лет (с 1880 по 2010 годы) сократилась впятеро, до 800 тысяч особей.

Ученые следили за зайцами в графстве Норт-Йоркшир в течении сезона и обнаружили, что животные часто спят в зарослях мискантуса. Растение не встречается в дикой природе Великобритании, однако хорошо приживается при посадке. Его, в частности, сажают вблизи электростанций и используют в качестве биотоплива.

Сохранение зайца-русака - приоритетное направление "Плана действий по сохранению биоразнообразия Великобритании" (UK Biodoversity Action Plan). Стратегия разработана в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (Convention on Biological Diversity, CBD), которую страна подписала в 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Заяц также включен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN). В России он не относится к исчезающим видам, водится в Южной Сибири и на Дальнем Востоке.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
15
Дети-аутисты могут социализироваться благодаря искусству и спорту
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
2
Лоукостера "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
В районе схода селя в КБР могут находиться 7,7 тыс. человек
7
Путин проводит открытый урок на форуме "Проектория". Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама