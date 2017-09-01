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Ученые доказали окупаемость вложений в энергоэффективность зданий

Социальная ответственность
1 сентября, 16:00 UTC+3

Дома с соответствующими сертификатами потребляют на 19-30% меньше электроэнергии, чем обычные здания по соседству

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© Рixabay/tpsdave

Ученые из Технологического института Джорджии и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доказали, что владельцы крупных городских зданий, которые участвуют в программах добровольной сертификации энергетической эффективности, получают меньшие счета за электроэнергию, чем владельцы других зданий в том же районе. Об исследовании, опубликованном в журнале Nature Energy, рассказало издание Tech Xplore.

Авторы сравнили счета, выставленные Департаментом воды и энергетики Лос-Анджелеса в период с 2005 по 2012 год почти 179 тыс. зданий. Из них 254 участвовали в одной из трех существующих программ сохранения электроэнергии.

В исследовании говорится, что здания, обладающие сертификатом Energy Star и Better Buildings Challenge, использовали на 19% меньше энергии, чем сопоставимые несертифицированные здания в этом районе; обладатели сертификата Leadership in Energy and Environmental Design program использовали на 30% меньше энергии.

По подсчетам авторов статьи, такая экономия эквивалентна 210 млн кВт.ч или 145 тыс. тонн выбросов углекислого газа в год. В то же время ученые заметили, что программы, будучи эффективными для больших зданий, не дают значительного сокращения энергозатрат для зданий малого и среднего размера. На них приходится около двух третей выбросов коммерческого сектора.

Energy Star занимается сертификацией продукции на соответствие стандартам использования энергии (например, холодильников). Однако Energy Star предусматривает и сертификацию зданий. Программы Better Buildings Challenge, предлагающая энергоаудит зданий, и Leadership in Energy and Environmental Design, также включающая в себя тестирование зданий по нескольким экологическим факторам, являются правительственными инициативами.

По данным Global Energy Statistical Yearbook, больше всего электроэнергии потребляют в Китае, США, Индии и России. Согласно данным единой энергосистемы (ЕЭС) России, потребление электроэнергии в целом по России в 2016 году составило 1 трлн 54,4 млрд кВт.ч, что на 1,7% больше, чем в 2015 году. В то же время выработка электроэнергии увеличилась на 2,1% и составила 1 трлн 71,7 млрд кВт.ч.

Материал предоставлен проектом "+1".

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