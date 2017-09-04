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Доказана эффективность Монреальского протокола в борьбе за сохранение озонового слоя

Социальная ответственность
4 сентября, 18:52 UTC+3

Производство газообразующих компонентов аэрозолей сократились более чем вдвое с 2008 по 2014 годы

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© Юрий Смитюк/ТАСС

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (международный протокол к Венской конвенции ООН об охране озонового слоя 1985 года), признали эффективным средством борьбы с изменением климата. К таким выводам пришли специалисты Объединенного института исследований в области наук об окружающей среде (Boulder Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences) при Колорадском университете, Лаборатории исследования системы Земли (Earth System Research Laboratory) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Агентства США по охране окружающей среды (EPA). Об исследовании ученых, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, сообщает портал Inhabitat.

"О двойной выгоде Монреальского протокола говорят уже какое-то время. Он ограничивает разрушение озонового слоя и изменение климата. Все потому, что эти разрушающие озоновый слой субстанции - также мощные газы, которые стимулируют глобальное потепление", - рассказала менеджер климатической политики и ведущий экономист климатической и энергетической программы "Союза обеспокоенных ученых" (Union of Concerned Scientists) Рэйчел Клитус.

Монреальский протокол запрещает производство и продажу веществ, которые разрушают озоновый слой, в том числе хлорфторуглеродов (ХФУ) и гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ). Вещества широко использовались как хладагенты (жидкие химические вещества, способствующие охлаждению в холодильных машинах), пенообразующие вещества, аэрозольные пропелленты (газообразующие компоненты аэрозолей), огнезащитные средства и растворители до того, как было признано их негативное воздействие на озоновый слой атмосферы Земли. ХФУ и ГХФУ также признали мощными парниковыми газами, способными удерживать тепло в тысячи раз эффективнее диоксида углерода.

Как установили специалисты, производство и потребление ХФУ фактически прекратились с 1996 года, а производство ГХФУ сократилось на 95% с 1998 года, в результате чего выбросы ХФУ сократились на две три с 2008 по 2014 году, а ГХФУ - вполовину за тот же период.

Ряд предыдущих исследований, в том числе работа специалистов NOAA (The importance of the Montreal Protocol in protecting climate), опубликованная в журнале Национальной академии наук США (Proceedings of the National Academy of Sciences) "Важность Монреальского протокола по защите климата", продемонстрировали более высокую эффективность Монреальского протокола в сокращении глобальных выбросов парниковых газов по сравнению с другими международными мерами.

В новом исследовании впервые приводится количественная оценка эффективности. По прогнозам специалистов, Монреальский протокол позволит сокращать объемы выбросов парниковых газов в США к 2025 году на 500 млн тонн СО2-эквивалента ежегодно по сравнению с уровнем 2005 года. Это приблизительно 10% от нынешнего уровня эмиссии углекислого газа в стране.

Борьба за озоновый слой

В 2016 году в Кигали (столица Руанды) 197 сторон Монреальского протокола одобрили Кигалийскую поправку. Страны согласились снять с производства и остановить потребление гидрофторуглеродов (ГФУ). Ранее эти соединения, которые не содержат озоноразрушающих хлора и брома, заменяли ХФУ и ГХФУ. Однако, как установили специалисты, ГФУ стимулируют глобальное потепление.

Поправка вступит в силу в 2019 году, если будет ратифицирована как минимум 20 государствами. Первыми выводить ГФУ из оборота начнут развитые страны. За ними, в 2020 году, последуют Россия, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. В  большинстве развивающихся стран потребление веществ будет остановлено в 2024 году, а вывод начнется в 2029 году. В Бахрейне, Индии, Иране, Ираке, Кувейте, Омане, Пакистане, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ даты - более поздние: 2028 и 2032 годы, соответственно.

По плану к концу 2040-х, потребление ГФУ в странах составит 15-20% от базовых уровней. Как надеются стороны Монреальского протокола, мера поможет избежать глобального повышения температуры на 0,5 градуса.

Первыми, в феврале 2017 года, поправку ратифицировали Маршалловы острова. "Я горжусь, что сегодня моя страна первой ратифицировала Кигалийскую поправку", - сообщила президент страны Хильда Хайн в своем Twitter.

Материал предоставлен проектом "+1".

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