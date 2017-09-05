Грязный воздух повышает гормон стресса и ухудшает обмен веществ

Группа ученых во главе с Хайдун Канем (Haidong Kan) из Университета Фудань в Шанхае изучила влияние на человека самых мелких из взвешенных частиц, диаметр которых не превышает 2,5 микрометра. Ученые выявили, что уровень загрязнения воздуха взаимосвязан с уровнем содержания в крови основных гормонов стресса, таких как кортизол, кортизон, адреналин и норадреналин. Об исследовании, опубликованном в журнале Американской ассоциации кардиологов "Circulation", рассказала медиакомпания Thomson Reuters.

В ходе эксперимента ученые поместили в спальнях общежитий, где проживали 55 здоровых студентов, очистители воздуха, часть из которых на самом деле не работала. Через девять дней устройства забрали и, поменяв фильтры, вернули студентам на тот же срок. Однако в ходе второй сессии функционирующие и фиктивные устройства поменяли местами. После каждого из этапов эксперимента ученые исследовали содержание твердых частиц в крови и моче студентов.

Исследователи отметили, что у тех испытуемых, кто дышал неочищенным воздухом, возрастали не только стрессовые показатели (о котором свидетельствовало высокое содержание в крови кортизола, кортизона, адреналина и норадреналина), но и повышались артериальное давление, уровень сахара в крови, аминокислот, жирных кислот и липидов, а также ухудшался "инсулиновый ответ" (уровень выработки гормона в ответ на употребление продуктов). Эти показатели, как отмечают исследователи, со временем могут увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и повлечь другие проблемы со здоровьем.

Очистка во время эксперимента сократила количество взвешенных частиц в воздухе в два раза, с 53 мкг до 24,3 мкг на кубометр воздуха. Однако, как отмечается в статье, этот результат значительно выше рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нормы качества воздуха - 10 мкг на кубический метр.

"Наш результат может свидетельствовать о том, что взвешенные частицы влияют на организм человека куда больше, чем мы думали до сих пор. Вот почему людям пора понять, насколько важно снижать концентрацию таких загрязнений", - обращает внимание доктор Кань.

Соавтор исследования Роберт Д. Брук (Robert D. Brook) из Мичиганского университета уверен, что простые действия людей, предпринятые на личном уровне, например, использование фильтров тонкой очистки воздуха, могут существенно уменьшить концентрацию взвешенных частиц в воздухе. Ученый настаивает, что необходимы клинические исследования, которые бы доказали, что использование личных средств защиты (например, воздухоочистители и респираторы) помогают уменьшить число сердечно-сосудистых осложнений и смертность среди пациентов группы риска, живущих в сильно загрязненных странах.

"Загрязнение воздуха представляет собой глобальную угрозу для здоровья людей, живущих во всем мире, - добавил Брук. - Мы все в опасности и все, по крайней мере частично, ответственны. Пора двигаться вперед к более чистым "зеленым" источниками энергии и транспорту - для нашего собственного блага и для всеобщего блага на планете".

Взвешенные частицы обычно попадают в воздух от промышленных источников и автодорог. В последние годы снижение уровня взвешенных частиц в воздухе отмечено лишь в Северной Америке. В остальном мире их концентрация держится на опасно высоком уровне. По данным ВОЗ, более 80% горожан во всем мире живут в районах с уровнем загрязнения выше предельно допустимого. В РФ, по данным Минприроды, более трети россиян живет в городах, где содержание вредных веществ в воздухе превышает норму.

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