Disney перечислит $1 млн фонду помощи девочкам ООН

Анимационная студия Disney запустила инициативу Dream Big Princess. Компания планирует собрать $1 млн до 1 октября и перечислить на счет проекта Фонда ООН Girl Up, который помогает девочкам из бедных регионов мира стать равноправными членами общества, получить образование, медицинскую помощь и защиту.Об этом сообщается на сайте Disney.

Компания пожертвует организации по $1 за каждые лайк или пост фотографии молодых женских лидеров под хештегом #DreamBigPrincess (#СледуйЗаМечтойПринцесса - русский хештег) в Facebook, Instagram или Twitter.

Студия привлекла к проекту 19 женщин-фотографов, которые нашли образы лидеров среди девочек и рассказали об их достижениях и мечтах. "Я хотела показать молодых африканских женщин, которые мечтают о большем, - рассказала Ами Виталь, которая сделала портреты членов организации Rescue (спасают осиротевших или брошенных слонов) в Кении. - Они отстаивают свои сообщества и природу вокруг. Защита исчезающих животных и поселений, которые живут рядом, требует любви к окружающей среде и стальные нервы. Эти женщины работают в сложных условиях и разбивают стереотипы. Они воины, которые сражаются с браконьерами. Я бы хотела вдохновить женщин во всем мире выбирать свой путь, а не тот, что навязывает нам общество".



Британский фотограф Скарлет Пэйдж выбрала для снимков женскую национальную команду по футболу England Lionesses. "Эти девочки росли, когда мечта играть в футбол была недостижима. Футбол был мужской игрой. Но девочки это изменили. Они - талантливы и бесстрашны. Они - великолепный пример для молодого поколения девочек", - считает Пэйдж.



Фотограф и автор книги "Сильная - новый синоним привлекательная" (Strong Is the New Pretty) Кэйт Паркер сфотографировала младшую дочь девятилетнюю Алису со своей футбольной командой. На снимках переодетые в диснеевских принцесс девочки катаются на велосипедах, валяются в грязи и пинают мяч.



"Как и многие дети, мои дочери росли на мультфильмах о диснеевских принцессах. Я хотела соединить реальных девочек и вдохновляющих сильных принцесс", - объяснила концепцию Паркер в интервью Vogue. "Многим девочкам кажется, что им необходимо выбрать, кем быть - пацанкой или девочкой, которая любит наряжаться. Но Алисе нравится и то, и другое. Она должна знать, что может быть тем, кем хочет. Многие изображения девушек - отфотошопленные подделки. Чем больше правды мы будем вкладывать в образы на снимках, тем меньше девушки с фотографий будут казаться недостижимыми и нереальными идеалами".



Героинями акции также стали - 16-летняя Мириам Фарук, которая организовала первый в Гонконге клуб Girl Up и последние два года собирает средства для девочек и женщин в Азии; девятиклассница Грейс Бунке, которая в 11 лет пережила агрессивный рак костей и ампутацию ноги, а сейчас готовится к пятикилометровому марафону среди параолимпийцев; 23-летняя Замбия, которая учит девочек в Бамиане (город в Афганистане) кататься на велосипеде, чтобы те могли добираться до школ.

Мультипликация и гендерные стереотипы

По словам профессора политической коммуникации и общественного мнения в Университете Буэнос-Айреса (Аргентина) Вирджинии Боду, поп-культура формирует у ребенка представления о роли женщины к семи годам. Согласно исследованию Университета Бригама Янга 2016 года, девочки, увлеченные диснеевскими принцессами, чаще подтверждают гендерные стереотипы. Специалисты опросили 198 детей дошкольного возраста и установили, знаменитые русалочка Ариэль, Белль, Золушка, Белоснежка и Спящая красавица учат, что главные качества женщин - послушание, кротость и красота.

Даже более независимые Покахонтас, Мулан и героини самого нетипичного мультфильма про диснеевских принцесс "Холодного сердца", как считает Боду, сложно назвать ролевыми моделями. Покахонтас в одноименном мультфильме 1995 года приходится выбирать между общественным признанием и личным счастьем, а Эльза из "Холодного сердца" слишком эмоциональна для управления королевством.

Исследователи из Гранадского университета (Испания) установили, что гендерные стереотипы характерны для мультфильмов всего мира. Испанские специалисты изучили 621 персонаж обоих полов из 163 мультсериалов и установили, что женщинам отводят второстепенные роли - подружек, матерей, друзей мультипликационных протагонистов и злодеев. К тому же большинство анимационных героинь - поверхностные, ревнивые материалистки, одержимые идеальным телом и стремлением угодить другим.

Если замок - розовый, то он для девочек

В 2015 году французская сеть супермаркетов System U организовала рождественскую рекламную кампанию, где напомнила покупателям, что игрушек для девочек и для мальчиков не существует.

В ролике #GenderFreeChristmas дети рассказывают о мужчинах и женщинах. "Папа ходит утром на работу и зарабатывает деньги", "Девочки устраивают чаепития и любят готовить". "Если замок - розовый, то он для девочек", - говорит один из мальчиков. В конце видео разрушает стереотипы: в заполненной игрушками комнате девочки устраивают гонки с машинкам, а мальчики - качают кукол и пылесосят.

Материал предоставлен проектом "+1".