Институт искусственного интеллекта в Канаде получил $100 млн из госбюджета

Научно-исследовательский центр "Векторный институт" (Vector Institute), который 30 марта открылся в Торонто (Канада), привлек $100 млн из государственного бюджета. Еще $90 млн вложили 34 частные компании из сфер здравоохранения, финансов, страхования, образования, розничной торговли, передового производства, строительства и транспорта. Часть инвестиционных заявок еще рассматривается. Об этом сообщает издание Research Money.

Институт планирует разрабатывать и распространять технологии искусственного интеллекта (ИИ) в стране, выпускать лучших специалистов в области глубинного обучения, машинного обучения и нейросетей.

"Мы хотели создать магнит для талантов и пул креативных компаний, которые развивают и используют технологии искусственного интеллекта. В Канаде ведутся исследования искусственного интеллекта, необходимо их монетизировать. Правительство, университеты, исследователи хотят воспользоваться возможностью", - рассказал член совета директоров "Векторного института" Джордан Якобс.

По словам премьер-министра Онтарио Кэтлин Уинн институт поможет Канаде удержать национальные таланты, которые в последние годы уезжают в Кремниевую долину.

"Силиконовая долина (США) и Великобритания выдвинулись вперед, и мы потеряли пальму первенства. Канадское правительство, наконец-то, это признало", - отметил в интервью CBC News исполнительный директор и президент Канадского института передовых исследований (Canadian Institute for Advanced Research), который контролирует федеральную программу в области ИИ, Алан Бернштейн.

Согласно исследованию главного научного руководителя "Векторного института" информатика Джеффри Хинтона (Geoffrey Hinton), прославившегося благодаря работам в области искусственных нейросетей, и председателя института Эда Кларка (Ed Clark), в Кремниевую долину ученых влекут большие заработные платы, ресурсы, которые компании готовы предоставить специалистам, венчурный капитал (финансирование научных разработок) и возможность решать глобальные проблемы.

Чтобы конкурировать, Канаде необходимо увеличить финансирование исследований. По словам Хинтона, сейчас главное преимущество "Векторного института" - свобода выбора. Специалистам позволят проводить фундаментальные исследования в любой интересующей области, что выгодно отличает учреждение от компаний вродe Google, которые "сажают исследователей на длинный поводок".

Руководитель лаборатории Торонтского университета Фотейни Аграфиоти надеется, что институт остановит отток кадров из страны. "Я бы не хотела видеть, как еще один профессор переезжает на юг (в Калифорнию). Надеюсь, через пять лет мы сможем оглянуться назад и сказать: мы почти потеряли это (лидерство), но вовремя спохватились и вернули его себе", - сказала она.

Cогласно сайту Торонтского университета, "Векторный институт" открыли при поддержке канадского правительства, Торонтского университета, правительства провинции Онтарио и частного сектора в рамках федеральной пан-канадской стратегии по разработке ИИ (Government of Canada’s Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy). На развитие стратегии в 2017 году выделен бюджет в размере $125 млн.

Стартовый капитал нового учреждения составил $50 млн из бюджета Онтарио и $40-50 млн из федеральных средств. По данным The New York Times, среди потенциальных спонсоров института - Google, консалтинговая компания Accenture, разработчик процессоров Nvidia, канадские банки Royal Bank of Canada, Scotiabank и авиакомпания Air Canada.

В рамках федеральной пан-канадской стратегии по разработке ИИ, центры, подобные "Векторному институту", появятся в Монреале и Эдмонтоне. Власти канадских провинций Квебек и Онтарио вложили $100 млн и $50 млн, соответственно, в исследования ИИ Монреальского университета (University of Montreal), Университета Макгилла (McGill University) и Торонтского университета.

На открытии "Векторного института" премьер-министр Канады Джастин Трюдо сравнил развитие технологий ИИ с появлением электричества и микропроцессоров.

"Искусственный интеллект изменит почти каждую отрасль в Канаде. Он будет формировать мир, в котором растут наши дети и внуки. Мы можем стать частью этого процесса, помогать управлять и создавать хорошие рабочие места для среднего класса, - сказал Трюдо. - Или мы можем наблюдать за другими странами. Они с радостью возьмут на работу наших лучших учеников и самых трудолюбивых работников, почему бы и нет? Мы взрастили некоторых из лучших мировых специалистов в области искусственного интеллекта, и мы не можем больше терять конкурентное преимущество и рабочие места, которые оно нам может принести".

Материал предоставлен проектом "+1".