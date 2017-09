Шекспировский театр "Глобус" достигнет гендерного и расового баланса

Новый художественный директор театра "Глобус" Мишель Терри планирует включить в труппу больше женщин, людей с инвалидностью и представителей негроидной и монголоидной рас. Об этом сообщает The Guardian.

Многообразие актерского состава, как заявила Терри на первом выступлении перед прессой, станет частью политики театра в новом сезоне.

"В течение сезона объем работы будет равным для мужчин или женщин. Мы не будем делать различий между актерами по половому, национальному признаку или здоровью", - сказала Терри.

Кандидатуру Терри на роль художественного руководителя предложил исполнительный директор "Глобуса" Нейл Констабль после того, как Терри захотела принять участие в обсуждении художественного видения театра. Актриса поддержала решение совета вернуться к работе без усиления звука и искусственного света. "Свет и звук есть у любого театра. Что делает "Глобус" уникальным - то, что он не повторяет за другими, когда те хотят убрать 15 первых рядов и снимают крышу, чтобы гости стояли под открытым небом", - сказала Терри.

Терри обещает, что "Глобус" станет местом рождения новых имен. Одним из ее первых поручений в качестве художественного руководителя стала просьба найти новых авторов и написать пьесу по произведениям, предположительно, первой английской поэтессы Эмилии Ланьер, которая, как полагает ряд исследователей, написала часть шекспировских пьес.

Дискриминация по гендерному, расовому и другим признакам - основные проблемы в сфере искусства. В 2016 году в США открылась некоммерческая продюсерская компания We Do It Together. В консультационный совет организации вошли актрисы Джессика Честейн, Жюльет Бинош, Фрида Пинто, актриса и певица Куин Латифа, режиссер и сценарист Амма Асант, режиссер Катя Лунд, кинорежиссер Кэтрин Хардвик. We Do It Together работает над фильмами и телевизионными проектами, которыми руководят женщины.

Организация появилась в ответ на ряд случаев дискриминации в Голливуде. Американская актриса Патрисия Аркетт во время вручения "Оскара" в 2015 году указала на неравенство в оплате труда, что подтвердили многие голливудские артистки. По словам Хардвик, в 2008 году ее не взяли на должность режиссера фильма "Боец" (2010 год), заявив, что ищут мужчину.

"Мы надеемся, что в будущем нам не придется искать финансирование на независимые фильмы женщин или о женщинах, - отметила Hollywood Reporter основатель и член совета We Do It Together кинопродюсер Кьяра Тилези. - Все члены We Do It Together знают, что медиа и индустрия развлечений как формируют, так и оспаривают социальные нормы. Фильмы всегда нарушали условности, меняли сердца и умы. Эти силу и потенциал нужно использовать, чтобы бороться с архаичными нормам в индустрии. Мы считаем, что необходимо дать возможность женщинам всего мира выражать себя через кино и создать структуру, которая обеспечила бы постоянное финансирование и распространение их проектов".

Согласно докладу Инициативы по социальным изменениям, многообразию в медиа (Media, Diversity, & Social Change Initiative) "Неравенство в 800 популярных фильмах" (Inequality in 800 Popular Films), опубликованному в сентябре 2016 года, на каждого женского персонажа в кино приходится два мужских. Специалисты проанализировали 100 кассовых фильмов 2015 года и установили, что из 4370 говорящих или названных персонажей 68,6% были мужчинами, 31,4% - женщинами. 2,4% были инвалидами: 19% - женского, 81% - мужского пола. В 2015 году среди персонажей 73,7% были белыми, 12,2% - представителями негроидной расы, 5,3% - латиноамериканцами, 3,9% - жителями Азии, менее 1% - выходцами с Ближнего Востока, 3,6% - представителями смешанной расы, менее 1% - коренных народов Америки, и также менее 1% - гавайцами или коренными жителями тихоокеанских островов.

Из 100 фильмов 2015 года в 32% картин женщины играли главные роли. Героини пяти фильмов были старше 45 лет. Для сравнения – мужчины старше 45 лет фигурировали в 26 фильмах в 2015 году. Женщины в три раза чаще появляются на экране в откровенных нарядах (30,2% против 7,7%) либо частично обнаженными (29% против 9,5%). Экранные девочки-подростки (42,9%) и юные девушки (38,7%) чаще, чем женщины среднего возраста (24,7%) одеты откровенно.

Из 1365 режиссеров, сценаристов и продюсеров 100 кассовых фильмов 2015 года 81% были мужчинами, 19% - женщинами. Среди продюсеров - 22% женщины, сценаристов - 11,8%. Среди композиторов, задействованных в работе на 100 фильмами в 2015 году, исследователи выявили одну женщину и 113 мужчин. На одного композитора-женщину, которые работали над 800 картинами с 2007 по 2015 годы, приходится 72 мужчины.

Материал предоставлен проектом "+1".