Ученые: антихолестериновые препараты могут продлевать жизнь

Практически каждый пожилой человек должен принимать статины - препараты, препятствующие образованию холестерина. К такому выводу пришли исследователи из Норвичской медицинской школы при Университете Ист-Англии, изучившие руководство 2014 года Национального института здоровья и клинического совершенствования Великобритании (National Institute of Health and Care Excellence NICE), предписывающее статиновую терапию более широкой группе людей, чем было принято ранее.Об исследовании, опубликованном в Британском журнале врачей общей практики (British Journal of General Practice) рассказала The Independent.

Согласно новым рекомендациями, антихолестериновые препараты следует получать всем пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем пациентам, у которых существует хотя бы 10-процентный риск их развития.

Профилактическая мера

Исследователи проанализировали данные последнего национального опроса о здоровье населения и пришли к выводу, что, если следовать рекомендациям NICE, то более 11,8 млн (37%) взрослого населения Великобритании могут быть прописаны антихолестериновые препараты. Из них 9,8 млн могут принимать статины в качестве профилактической меры для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.

Как выяснили ученые, наибольшее число людей, нуждающихся в профилактике или лечении статинами, принадлежат к старшим возрастным группам. Только 4% мужчин и 2% женщин в возрасте от 30 до 44 лет попадали в эту категорию, однако с возрастом их количество увеличивалось.

Мужчинам, как выяснилось, статиновая терапия предписывается чаще, чем женщинам. Так, 33% мужчин в возрасте от 45 до 59 лет и 95% в возрастной группе 60-74 могут претендовать на такое лечение. В то же время лишь одна женщина из 10 в возрасте от 45 до 59 лет и 66% женщин в возрасте от 60 до 74 лет могли бы задуматься о приеме препарата. В возрастной группе от 75 до 84 лет статины следует принимать всем, независимо от пола.

Тем не менее не все те, кому показано принимать статины, на самом деле проходят такую терапию. Из 9,8 млн человек, находящихся в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний, 6,3 млн не применяют препарат. По прогнозам, в этой группе людей будет зафиксировано 1,16 млн фактов сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, в течение следующих 10 лет. Если бы все эти люди принимали статины, 290 тыс. случаев заболеваний могли бы быть предотвращены.

Нужна консультация врача

Экспертное сообщество обращает внимание на то, что несмотря на результаты исследования, взаимоотношения врача с пациентом остаются первостепенными, и окончательное решение о назначении препарата специалист должен принимать в каждом конкретном случае.

По данным Всемирной организации здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. В 2015 году эти заболевания, среди которых ишемическая болезнь сердца и инсульт, унесли 17,7 млн жизней. В России болезни системы кровообращения также являются главной причиной всех смертей. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 году от болезней системы кровообращения погибли более 900 тыс. человек.

По мнению кардиолога и доктора медицинских наук, профессора кафедры клинической фармакологии и терапии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Сергея Гиляревского, первичная профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний с помощью статинов относится к основным и наиболее эффективным подходам к снижению распространенности таких заболеваний и смертности от них.

"Если вы хотите снизить риск развития инфаркта миокарда и инсульта, очевидно, невозможно обойтись без широкого применения статинов. К сожалению, распространено мнение, что прием статинов может часто вызывать побочные эффекты, например, плохо влиять на состояние печени, но на самом деле частота побочных эффектов при использовании статинов не сильно отличается от плацебо, а те эффекты, которые возникают, обычно не имеют клинического значения", - рассказал кардиолог корреспонденту "+1".

Однако, по словам эксперта, в России статины применяют недостаточно часто. "Трудно сказать, насколько часто применяются статины с целью первичной профилактики. В последние годы частота применения препаратов, относящихся к этому классу, по крайней мере при ишемической болезни, увеличилась, но с целью первичной профилактики их использование явно недостаточно", - поделился профессор Гиляревский.

Материал предоставлен проектом "+1".