Пакистанские фермеры теряют посевы

Пакистанские фермеры, живущие в дельте реки Инд у порта Кети-Бундер в округе Татта (провинция Синд), планируют высадить томаты и чили, чтобы восполнить потери из-за неурожайности огурцов. Июньские ливни погубили часть посевов. Об этом сообщает The News International.

По словам ведущего производителя района Кети-Бундер Гулаба Шаха, фермеры готовят рассаду томатов и чили в питомниках, чтобы затем высадить.

"Эти культуры приносят урожай в октябре и ноябре", - рассказал Шах. Однако фермеры беспокоятся по поводу выручки. По словам Шаха, земледельцы обычно тратят 50 тыс. пакистанских рупий (более 8 тыс. рублей) на акр (0,4 га) земли под томаты. Цифра включает стоимость тракторов и химических удобрений для высокоурожайных видов. "Если томаты будут импортировать из соседних стран, это повлияет на фермеров в прибрежных зонах. В случае падения цен фермеры понесут тяжелые потери. Выручка часто не покрывает расходов", - пояснил Шах.

Некоторым фермерам в Кети-Бундер и других прибрежных зонах удалось посеять огурцы и тыкву после первых июньских дождей. Сейчас фермеры собирают овощи, которые пойдут на крупные рынки Карачи и других городов. Фермеры Кети-Бундер - ведущие производители двух сортов огурцов, но местные огурцы пользуются спросом до сентября, а после рынок заполняют овощи из других регионов. Следующий сезон огурцов начинается в марте и зависит от наличия воды в Кети-Бундер и других прибрежных зонах. Обычно с мая до середины июня фермеры не могут выращивать огурцы.

Рискованное земледелие

Большинство фермеров не могут конкурировать с коммерческим сельским хозяйством, так как не имеют возможности приобрести специальную технику. Мало кто знает о технологиях микроорошения - капельном и опрыскивателях.

Деградация земли, дефицит грунтовых вод, повышение уровня моря, солености, химические удобрения снизили урожайность местных культур. Производство пшеницы упало на 555-740 кг на акр (более 4 га) земли.

Основной проблемой стали бесплодные почвы в Синде (одной из четырех провинций Пакистана). Многие фермеры все еще используют дворовый навоз, веря, что лучший способ развиваться - продвигать традиционные практики, сократить потребление воды и химикатов.

Местные сельскохозяйственники также призывают правительство Пакистана развивать систему контроля за качеством семян. По словам фермеров, рынок наполняют поддельные семена риса, чили, бобовых и других культур, которые плохо растут.

Проблема наводнений

Вторая проблема - частые наводнения. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2010 году вода уничтожила 2 млн акров (809,4 тыс. га) взошедших культур в провинции Синд. Стихийные бедствия по всей стране уничтожили четверть урожая, более 1 млн голов скота. 10 млн жителей нуждались в продовольственной помощи. В 2011 году в Синде и Белуджистане пострадали более 5,2 млн человек. Ливни в середине сентября разрушили дома и уничтожили 925 тыс. га культур.

По данным проведенного министерством финансов страны "Экономического опроса Пакистана" 2016-2017 годов, доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости (разница между стоимостью произведенных товаров и услуг и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе производства) страны составляет 19,53%. В секторе заняты 42,3% трудоспособного населения. Совершенствование сельского хозяйства может помочь сократить уровень нищеты в стране.

Индекс многомерной бедности (Multidimensional Poverty Index) Пакистана составляет 0,237. 39% пакистанцев в 2015 году жили в нищете. Уровень бедности с 2004 по 2015 год сократился с 55% до 39%. Однако прогресс в регионах неравномерный. В Синде за чертой бедности живут 43% населения, в Белуджистане - 71%.

В начале 2016 года ФАО, федеральное правительство Пакистана и правительства провинций начали разрабатывать политику в области целей устойчивого развития до 2030 года. В мае ведомства разработали пятиэтапную "дорожную карту" интеграции целей по продовольственной и пищевой безопасности, сельскому хозяйству и природным ресурсам.

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